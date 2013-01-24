貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處