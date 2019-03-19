Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用
Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,698.00
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Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用
敏感肌膚No.1 之選
- 防敏微珠保護環
- 溫和精確切剃刀片
- 鬍鬚密度智能感應<br>
- 個人化剃鬚計劃
防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢
體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。
專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設的電鬚刨
這款專為敏感皮膚而設的電鬚刨配備溫和精確切剃刀片，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。
濃密鬍鬚無從抵抗
這款電鬚刨配備 BeardAdapt 感應器，會檢查您的鬍鬚密度，然後自動調整剃鬚力度，簡單方便。
個人化剃鬚計劃解決特定皮膚問題
連接 GroomTribe 應用程式，透過品牌與多位皮膚科醫生共同研發的個人計劃，解決皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等皮膚問題。追蹤每次剃鬚的進度，建立適合您的剃鬚流程和技巧。
多方向靈活刀頭大大減少對皮膚的刺激
剃鬚刀頭能夠靈活地貼合輪廓，輕柔地緊貼面部和頸部曲線。減低貼面剃鬚所需的壓力，大大降低對皮膚造成的刺激。
針對敏感皮膚而設計的剃鬚設定
剃鬚設定包括一般、敏感或超敏感模式，確保皮膚感覺舒適。您亦可使用 GroomTribe 應用程式，獲得個人建議。
Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃
隨心所欲，選擇切合皮膚狀況的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
修剪八字鬚和鬢角
SmartClick 精確修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
50 分鐘無線剃鬚
一次完全充電，即可無線使用 50 分鐘
1 小時內即可充滿電
強勁節能的鋰電池，1 小時內即可為您的 Philips 電鬚刨充滿電。
5 分鐘快速充電足以完成一次剃鬚
趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
技術規格
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配件
- SmartClick
-
修髮器
- 收納袋
-
旅行收納袋
- 保養
-
清潔小刷子
-
軟件
- 軟件更新
-
自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
- 應用程式
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GroomTribe
- 智能手機兼容性
-
兼容多款 iPhone 及 Android™ 型號。詳情請參閱 philips.com/s7000-support。
- 藍牙
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4.1 版本，10 米範圍
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電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 充電
-
-
1 小時完成充電
-
快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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50 分鐘 / 剃鬚 17 次
- 備用電量
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0.15
瓦
- 最大功率
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5.4
瓦
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服務
- 兩年保養
-
是
- 替換刀頭 SH70
-
每 2 年更換一次
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剃鬚效能
- 肌膚舒適
-
-
SkinGlide 防敏微珠保護環
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個人剃鬚計劃
-
敏感剃鬚設定
- 浮動修剪
-
多方向 ContourDetect
- 剃鬚系統
-
溫和精確切剃刀片
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
-
可水洗機身
- 顯示
-
- 操作
-
只限無線使用
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