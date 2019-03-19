搜尋字眼

ZH
EN
疑難排解及支援

Shaver series 7000
乾濕兩用電鬚刨

S7930/16
查看產品規格
S7930/16 Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
在此頁面
extended warranty
註冊您的產品

獲取延長保養

於購買後 90 日內註冊產品，即可獲取延長保養（細則可能適用）。
立即註冊

手冊與文件

返回其他問題
返回其他問題

保固服務

查看您的保養期限並開始產品更換或維修

尋找附近的服務中心

攜帶您的產品前往服務中心進行維修或更換
聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

建議產品

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。