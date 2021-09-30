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Shaver series 9000

乾濕兩用電鬚刨

S9982/50
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    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    S9982/50

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,868.00

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

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    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

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      採用 SkinIQ 技術

      • Pressure Guard 感應器
      • Dual SteelPrecision 刀片
      • 經過皮膚測試
      • 360-D 靈活刀頭
      帶給您最理想的剃鬚壓力

      帶給您最理想的剃鬚壓力

      使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

      先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

      先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

      每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。

      流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚

      流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚

      剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2,000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激***。

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

      鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

      動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧**。

      緊貼面部曲線

      緊貼面部曲線

      這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

      首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

      強勁的清潔機，有助保持效能和衛生

      強勁的清潔機，有助保持效能和衛生

      效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，比使用清水清洗有效 10 倍****，有助保持電鬚刨的效能和衛生。

      修剪八字鬚和鬢角

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      彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

      使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧

      使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧

      將 Philips 電鬚刨與 GroomTribe 應用程式配合使用，助您掌握剃鬚技巧。只需追蹤您的剃鬚進度，並自訂您的剃鬚流程，以達至貼服温和的剃鬚效果。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

      充電 1 小時即可使用 60 分鐘

      充電 1 小時即可使用 60 分鐘

      不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。 

      技術規格

      • 配件

        自動電壓
        100-240 V
        剃鬚系統
        Dual SteelPrecision 刀片
        保養
        清潔小刷子
        顯示
        • 經改良的 OLED 顯示器
        • 壓力指引
        • 電量指示燈
        • Motion Control 指示燈
        • 旅行鎖
        操作時間
        60 分鐘
        手柄
        橡膠手柄
        清潔
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        電池類型
        鋰離子
        充電
        • 1 小時完成充電
        • 5 分鐘快速充電
        浮動修剪
        360-D 靈活刀頭
        顏色
        冰藍色
        最大功率
        9  W
        剃鬚刀頭
        稜角設計
        SkinIQ 技術
        • Pressure Guard 感應器
        • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
        • Motion Control 感應器
        • 鬍鬚密度智能感應
        Quick Clean Pod
        • 內附 1 個清潔濾盒
        整合式彈出式修髮器
        旅行及收納
        旅行收藏盒

      • 服務

        兩年保養
        替換刀頭 SH91
        每兩年用 SH91 更換

      • 軟件

        應用程式
        • GroomTribe
        • 可通過藍牙連接
        軟件更新
        自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
        智能手機兼容性
        iPhone 及 Android™ 裝置

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            • 與上一代產品 Philips Series S9000 比較
            • * 根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
            • * * 與其他無塗層材料相比
            • * * * 比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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