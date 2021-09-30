極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。
每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。
剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2,000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激***。
鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧**。
這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。
首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，比使用清水清洗有效 10 倍****，有助保持電鬚刨的效能和衛生。
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
將 Philips 電鬚刨與 GroomTribe 應用程式配合使用，助您掌握剃鬚技巧。只需追蹤您的剃鬚進度，並自訂您的剃鬚流程，以達至貼服温和的剃鬚效果。
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。
配件
服務
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CC16/51
CC13/51
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