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    Shaver series 9000 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

    S9982/50

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    探索全球最智能且由 AI 技術驅動的 Philips 9000 系列電鬚刨。雙層刀片剃鬚系統能貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 技術能實時透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,868.00

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    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    即使是 5 日鬚亦能享受極致貼面的剃鬚效果

    • 極致貼面
    • 雙鋼精確切剃刀片
    • Pressure Guard 感應器
    • 360-D 靈活刀頭
    配備雙層刀片設計，極致貼面

    配備雙層刀片設計，極致貼面

    我們的專利獨特雙層刀片旋轉技術可輕柔地從根部提起毛髮，然後精準地貼近皮膚（距離皮膚最多 0.00 毫米）進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。

    360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮

    360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮

    Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉 360 度旋轉刀片，可捕獲所有向不同方向生長的毛髮。雙鋼精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，每一下可以剃除更多毛髮**。

    使用 Pressure Guard 感應器時刻保持最佳力度

    使用 Pressure Guard 感應器時刻保持最佳力度

    使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

    360 度靈活刀頭，順應您的面部輪廓

    360 度靈活刀頭，順應您的面部輪廓

    這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部甚至頸部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

    使用具保護效能的 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%**

    使用具保護效能的 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%**

    具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，塗層令滑動效能提升 30%**，有效減少刺激皮膚。

    使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

    使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

    電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

    1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

    1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

    效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍*****。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

    手柄內置精確修髮器

    手柄內置精確修髮器

    使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    使用再生塑膠取代內部 30% 的塑膠，我們在生產中節省了大量的原生塑膠。最重要的是，我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。

    方便支架，隨時輕鬆充電

    方便支架，隨時輕鬆充電

    將電鬚刨放在支架上，1 小時內即可充滿電。一個支架，既方便為裝置充電，又可整齊存放裝置。

    OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

    OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

    首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

    完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

    完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

    這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可以享有 60 分鐘的使用時間，或快速充電，以應付一次剃鬚。

    使用 Philips Shaving 應用程式增強您的剃鬚體驗

    將您的電鬚刨與 Philips Shaving 應用程式****配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    技術規格

    • SmartClick 配件

      適用產品類型
      RQ585/51 不適用於稜角刀頭類型

    • 配件

      收納袋
      旅行收藏盒
      整合式彈出式修髮器

    • 電源

      電池類型
      鋰離子
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      塗裝
      永恆典雅
      顏色
      冰藍色
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      兩年保養
      替換刀頭
      每兩年用 SH91 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 雙層刀片系統
      • Dual SteelPrecision 刀片
      浮動修剪
      360-D 靈活刀頭
      SkinIQ 技術
      • Pressure Guard 感應器
      • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
      • Motion Control 感應器
      • 鬍鬚密度智能感應

    • 方便易用

      顯示
      百分比 % 電量顯示
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身

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    • * * * * 比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度

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