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極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
探索全球最智能且由 AI 技術驅動的 Philips 9000 系列電鬚刨。雙層刀片剃鬚系統能貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 技術能實時透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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我們的專利獨特雙層刀片旋轉技術可輕柔地從根部提起毛髮，然後精準地貼近皮膚（距離皮膚最多 0.00 毫米）進行修剪，刀片甚至不會接觸到皮膚。
Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉 360 度旋轉刀片，可捕獲所有向不同方向生長的毛髮。雙鋼精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，每一下可以剃除更多毛髮**。
使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。
這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部甚至頸部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。
具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，塗層令滑動效能提升 30%**，有效減少刺激皮膚。
電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍*****。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。
使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。
使用再生塑膠取代內部 30% 的塑膠，我們在生產中節省了大量的原生塑膠。最重要的是，我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。
將電鬚刨放在支架上，1 小時內即可充滿電。一個支架，既方便為裝置充電，又可整齊存放裝置。
首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。
這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可以享有 60 分鐘的使用時間，或快速充電，以應付一次剃鬚。
將您的電鬚刨與 Philips Shaving 應用程式****配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
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