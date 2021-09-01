Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。 查看各種好處
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Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨
極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感
採用 SkinIQ 技術
- Pressure Guard 感應器
- Dual SteelPrecision 刀片
- 經過皮膚測試
- 360-D 靈活刀頭
帶給您最理想的剃鬚壓力
使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。
先進精確，達至更貼面剃鬚效果*
每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。
流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚
剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2,000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激***。
適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易
鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮
動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧**。
緊貼面部曲線
這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。
OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知
首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。
修剪八字鬚和鬢角
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧
將 Philips 電鬚刨與 GroomTribe 應用程式配合使用，助您掌握剃鬚技巧。只需追蹤您的剃鬚進度，並自訂您的剃鬚流程，以達至貼服温和的剃鬚效果。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
充電 1 小時即可使用 60 分鐘
不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。
技術規格
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配件
- 保養
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清潔小刷子
- 整合式彈出式修髮器
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是
- 旅行及收納
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旅行收藏盒
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軟件
- 軟件更新
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自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
- 應用程式
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- 智能手機兼容性
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iPhone 及 Android™ 裝置
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電源
- 操作時間
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60 分鐘
- 充電
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- 電池類型
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鋰離子
- 自動電壓
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100-240 V
- 最大功率
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9
瓦
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設計
- 顏色
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灰金色
- 手柄
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橡膠手柄
- 剃鬚刀頭
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稜角設計
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服務
- 兩年保養
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是
- 替換刀頭 SH91
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每兩年用 SH91 更換
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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360-D 靈活刀頭
- 剃鬚系統
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Dual SteelPrecision 刀片
- SkinIQ 技術
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Pressure Guard 感應器
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具保護效能的 SkinGlide 塗層
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Motion Control 感應器
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鬍鬚密度智能感應
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方便易用
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
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- 顯示
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經改良的 OLED 顯示器
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壓力指引
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電量指示燈
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Motion Control 指示燈
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旅行鎖
- 與上一代產品 Philips Series S9000 比較
- * 根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
- * * 與其他無塗層材料相比
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