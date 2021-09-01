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  • 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感 極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

    S9983/95

    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨

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    極致貼面效果*，個人化的皮膚舒適感

    採用 SkinIQ 技術

    • Pressure Guard 感應器
    • Dual SteelPrecision 刀片
    • 經過皮膚測試
    • 360-D 靈活刀頭
    帶給您最理想的剃鬚壓力

    帶給您最理想的剃鬚壓力

    使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

    先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

    先進精確，達至更貼面剃鬚效果*

    每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。

    流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚

    流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚

    剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2,000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激***。

    適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

    適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

    鬍鬚密度智能感應每秒偵測鬍鬚密度 500 次。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

    指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

    指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

    動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧**。

    緊貼面部曲線

    緊貼面部曲線

    這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

    OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

    OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知

    首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

    修剪八字鬚和鬢角

    修剪八字鬚和鬢角

    彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧

    使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧

    將 Philips 電鬚刨與 GroomTribe 應用程式配合使用，助您掌握剃鬚技巧。只需追蹤您的剃鬚進度，並自訂您的剃鬚流程，以達至貼服温和的剃鬚效果。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

    充電 1 小時即可使用 60 分鐘

    充電 1 小時即可使用 60 分鐘

    不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。 

    技術規格

    • 配件

      保養
      清潔小刷子
      整合式彈出式修髮器
      旅行及收納
      旅行收藏盒

    • 軟件

      軟件更新
      自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
      應用程式
      • GroomTribe
      • 可通過藍牙連接
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android™ 裝置

    • 電源

      操作時間
      60 分鐘
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      自動電壓
      100-240 V
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      顏色
      灰金色
      手柄
      橡膠手柄
      剃鬚刀頭
      稜角設計

    • 服務

      兩年保養
      替換刀頭 SH91
      每兩年用 SH91 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      360-D 靈活刀頭
      剃鬚系統
      Dual SteelPrecision 刀片
      SkinIQ 技術
      • Pressure Guard 感應器
      • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
      • Motion Control 感應器
      • 鬍鬚密度智能感應

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      顯示
      • 經改良的 OLED 顯示器
      • 壓力指引
      • 電量指示燈
      • Motion Control 指示燈
      • 旅行鎖

    Badge-D2C

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