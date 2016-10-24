智能敏感肌膚刷頭設內置 NFC 智能辨識科技，讓您可選用專為敏感肌膚而設的潔面程式，旋轉速度減慢 10%，震動頻率降低 25％，潔面時間縮短 20％，帶來更溫和的潔淨效果。特設 U-zone 和 T-zone 潔面程式，讓您可更有規律地清潔敏感肌膚。效果顯著：感受如手洗般溫柔，但更佳的清潔效果。您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。
使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
智能感應敏感肌刷頭的獨特刷毛可加倍溫柔地潔淨您的敏感肌膚。細長、靈活的 32,000 條超幼細刷毛可減少與肌膚的摩擦，讓您感受份外柔輕柔的觸感和更溫和的潔面效果。刷頭增設 NFC 智能辨識科技，自動替您選擇較低的旋轉和震動幅度及潔面時間較短的潔膚程式，呵護幼嫩的肌膚。 您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。
在智能敏感肌膚刷頭的研發階段，我們邀請了亞洲和歐洲的皮膚科醫生參與研發，確保產品充分考慮到敏感、易受刺激皮膚的需要。
專為 U -zone 和 T -zone 而設的全新潔面程式，只適用於 VisaPure Advanced 系列
所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。
刷頭易於安裝，適用於所有 VisaPure 型號。特定的潔面程式只適用於 VisaPure Advanced。
建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。
優點
兼容性
智能潔面刷頭
服務
方便易用
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