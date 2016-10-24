專為敏感肌膚而設的智能刷頭

智能感應敏感肌刷頭的獨特刷毛可加倍溫柔地潔淨您的敏感肌膚。細長、靈活的 32,000 條超幼細刷毛可減少與肌膚的摩擦，讓您感受份外柔輕柔的觸感和更溫和的潔面效果。刷頭增設 NFC 智能辨識科技，自動替您選擇較低的旋轉和震動幅度及潔面時間較短的潔膚程式，呵護幼嫩的肌膚。 您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。