一般肌膚替換探頭

只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處