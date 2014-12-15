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VisaCare

替換探頭

SC6891/02
  • 一般肌膚替換探頭 一般肌膚替換探頭 一般肌膚替換探頭
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    VisaCare 替換探頭

    SC6891/02

    一般肌膚替換探頭

    只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00

    VisaCare 替換探頭

    一般肌膚替換探頭

    只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處

    一般肌膚替換探頭

    只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處

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    VisaCare 替換探頭

    一般肌膚替換探頭

    只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處

    一般肌膚替換探頭

    • 一般

    微晶按摩探頭提供強效的煥膚療程

    建議一般肌膚女士使用。與皮膚科專家共同研發，可於家中安全使用。使用新探頭時，以有限次數來回提拉，讓皮膚適應強效療程。*

    即插即用探頭

    接駁容易，兼容 Philips SC6220 和 SC6240。

    每 6 個月更換一次

    為達到最佳的效果，建議每 6 個月更換一次微晶按摩探頭。

    技術規格

    • 優點

      皮膚類型
      適用於所有皮膚類型

    • 方便易用

      兼容
      • Philips SC6220
      • Philips SC6240
      清潔
      • 使用清水沖洗，
      • 配合皂液和刷子清洗
      更換
      即插即用探頭
      建議更換
      每 6 個月更換一次

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