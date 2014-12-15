一般肌膚替換探頭
只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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