VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭
即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀替換探頭。VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀備有 DualAction 真空拉提及煥膚科技，能淡化黑斑，帶來更亮麗緊緻的肌膚。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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