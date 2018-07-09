搜尋字眼

ZH
EN
1

VisaCare

替換探頭

SC6895/02
1 獎項
  • VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭
    -{discount-value}

    VisaCare 替換探頭

    SC6895/02
    1 獎項

    VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭

    即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀替換探頭。VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀備有 DualAction 真空拉提及煥膚科技，能淡化黑斑，帶來更亮麗緊緻的肌膚。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00

    VisaCare 替換探頭

    VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭

    即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀替換探頭。VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀備有 DualAction 真空拉提及煥膚科技，能淡化黑斑，帶來更亮麗緊緻的肌膚。 查看各種好處

    VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭

    即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀替換探頭。VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀備有 DualAction 真空拉提及煥膚科技，能淡化黑斑，帶來更亮麗緊緻的肌膚。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$298.00

    VisaCare 替換探頭

    VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭

    即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀替換探頭。VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀備有 DualAction 真空拉提及煥膚科技，能淡化黑斑，帶來更亮麗緊緻的肌膚。 查看各種好處

    VisaCare 嫩白緊緻煥膚儀的替換探頭

    • 微晶嫩白緊緻煥膚儀
    • 適用於所有皮膚類型

    即插即用替換探頭

    即插即用的 VisaCare 嫩白緊緻煥膚替換探頭。

    每 2 個月更換一次

    建議每兩個月更換一次亮白探頭以達致最佳效果。

    技術規格

    • 方便易用

      建議更換
      每兩個月
      兼容
      • Philips SC6220
      • Philips SC6240
      • Philips SC6250
      清潔
      使用清水沖洗，
      更換
      即插即用探頭

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

    建議產品

      最近查閱過的產品

        獎項

        評論

        成為第一個複查該產品

        訂閱電子通訊

        Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

        感謝您訂閱電子通訊！

        抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

        成為
        My Philips 會員

        獲取產品保養期限

        獲取推廣及特惠價

        輕鬆取得產品支援

        立即登記

        最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。