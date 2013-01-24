為協助健康口腔發展而設計
Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/13 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Avent 先進矯齒奶嘴 SCF184/13 為協助健康口腔發展而設計。所有 Avent 安撫奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅無味。顏色可能會有不同。 查看各種好處
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