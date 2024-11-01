搜尋字眼
SCF302/01
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Avent 吸乳器的專利按摩墊能夠內外伸縮，模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激快速而自然的奶流量。
電子記憶體可了解您的特性，只要按一下按鈕，即可繼續配合您的個人吸乳節奏。
吸乳讓母乳能夠儲存起來，即使不在寶寶身旁也能餵哺
除了電源外，此單一電子吸乳器還可以使用電池供電，也可以作為手動吸乳器使用，非常靈活。
柔和吸泵能夠模仿嬰兒的吸吮動作，在較小的泵力下也能確保奶流量穩定。
尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。
前往零件及配件
乳墊
SCF254/61
舒適的乳房護罩套件
SCF157/02
SCF618/10
SCF612/10
SCF610/05
SCF603/25
SCF504/30
SCF258/02
SCF254/30
SCF254/02
SCF253/02
SCF162/00
SCF156/01
SCF156/00
SCF154/50
SCF152/01
獲取產品保養期限
獲取推廣及特惠價
輕鬆取得產品支援
選擇國家/地區
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。