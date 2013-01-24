吸乳更舒適，擠出更多母乳*。隨時隨地皆可使用
按摩軟墊可輕柔地刺激您的母乳流動，讓您可以舒適安坐，無需向前傾。即使配備電池，亦可隨時隨地使用我們的靜音乳泵。易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶或容器。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，有助母乳更容易流動。
開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言感覺舒適的奶流量。
按摩墊的細緻柔軟質感為肌膚帶來溫暖感覺，舒適柔和地刺激母乳流動。獨有的花瓣式按摩軟墊以模彷嬰兒的吸吮動作而設，可柔和刺激奶流量。
少量配件，設計簡便。隨時隨地讓您為寶寶吸乳。
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
設計
成長階段
方便易用
功能
物料
包含物件
原產地
SCF603/25
SCF258/02
SCF254/61