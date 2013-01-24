設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶或容器。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，有助母乳更容易流動。