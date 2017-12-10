吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*

如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。