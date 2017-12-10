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吸乳更舒適，擠出更多母乳，用時更少*
如果您沒有太多時間餵哺，Ultra Comfort Double Breast Pump 極致舒適雙邊電動吸乳器是理想之選。按摩軟墊可輕柔地刺激母乳流動，縮短擠乳時間，並讓您在吸乳時舒適安坐。這款吸乳器安靜無聲，且易於組裝、使用和清潔，方便個人化設定 。查看各種好處
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吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶或容器。這表示，吸乳時您可舒適安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，有助母乳更容易流動。
按摩墊的細緻柔軟質感為肌膚帶來溫暖感覺，舒適柔和地刺激母乳流動。獨有的花瓣式按摩軟墊以模彷嬰兒的吸吮動作而設，可柔和刺激奶流量。
與單邊吸乳相比，雙邊吸乳可縮短擠乳時間。
防止母乳濺入軟管。
少量配件，設計簡便。隨時隨地讓您為寶寶吸乳。
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言感覺舒適的奶流量。
專為方便在任何地方使用而設
設計
原產地
物料
包含物件
方便易用
功能
成長階段
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