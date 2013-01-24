有助保持乳汁的營養成分及維他命
這個 Philips Avent 嬰兒奶瓶加熱器使用溫和加熱技術，可以保留母乳的營養及維他命。整合式感應器量度及控制母乳溫度，防止母乳過熱及出現熱點。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
有助保持乳汁的營養成分及維他命
這個 Philips Avent 嬰兒奶瓶加熱器使用溫和加熱技術，可以保留母乳的營養及維他命。整合式感應器量度及控制母乳溫度，防止母乳過熱及出現熱點。 查看各種好處
這個奶瓶加熱器使用溫和加熱技術。在加熱時，母乳會持續不斷地流動，溫和均勻地加熱母乳，不會出現某部分過熱。由於沒有熱點，您的寶寶可以絕對安全地享受溫暖的乳汁。
整合式感應器追蹤及控制乳汁溫度，不會形成熱點或過熱，讓加熱更安全
奶瓶加熱器設有聰明的燈光進度指示燈，讓您輕鬆知道乳汁甚麼時候準備好。
奶瓶加熱器設有自動保溫即關閉功能，讓乳汁加熱後保溫 20 分鐘，然後準時關閉。
奶瓶加熱器設有方便的解凍設定。比用微波爐解凍更安全，比使用水解凍更方便，只需選擇設定將冰凍的乳汁或嬰兒食品轉回液體。
奶瓶加熱器完全兼容所有 Philips Avent 奶瓶及容器*。可以方便地加熱奶瓶及嬰兒食品容器。
設有多個加熱設定，可以選擇將乳汁加熱到不同的最終溫度，照顧到寶寶的喜好。
奶瓶加熱器除了可以加熱奶瓶，也溫和地加熱嬰兒食品。
重量與尺寸
原產地
包含物件
成長階段
產品材料