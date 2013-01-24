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Philips Avent

保留營養的奶瓶加熱器

SCF356/00
Avent
為本產品尋找支援
3 獎項
Avent
  • 有助保持乳汁的營養成分及維他命 有助保持乳汁的營養成分及維他命 有助保持乳汁的營養成分及維他命
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    Philips Avent 保留營養的奶瓶加熱器

    SCF356/00
    為本產品尋找支援

    有助保持乳汁的營養成分及維他命

    這個 Philips Avent 嬰兒奶瓶加熱器使用溫和加熱技術，可以保留母乳的營養及維他命。整合式感應器量度及控制母乳溫度，防止母乳過熱及出現熱點。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$580.00
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      有助保持乳汁的營養成分及維他命

      安全及溫和加熱，不會造成過熱

      • 安全加熱，不會發生過熱情況
      • 自動保溫及關機
      • 溫和解凍
      • 也可為嬰兒食品加熱
      溫和加熱技術

      溫和加熱技術

      這個奶瓶加熱器使用溫和加熱技術。在加熱時，母乳會持續不斷地流動，溫和均勻地加熱母乳，不會出現某部分過熱。由於沒有熱點，您的寶寶可以絕對安全地享受溫暖的乳汁。

      感應器可追蹤溫度，防止過熱或形成熱點

      感應器可追蹤溫度，防止過熱或形成熱點

      整合式感應器追蹤及控制乳汁溫度，不會形成熱點或過熱，讓加熱更安全

      智能進度指示燈

      智能進度指示燈

      奶瓶加熱器設有聰明的燈光進度指示燈，讓您輕鬆知道乳汁甚麼時候準備好。

      自動保溫即關閉功能

      自動保溫即關閉功能

      奶瓶加熱器設有自動保溫即關閉功能，讓乳汁加熱後保溫 20 分鐘，然後準時關閉。

      適合嬰兒奶瓶的溫和解凍設定

      適合嬰兒奶瓶的溫和解凍設定

      奶瓶加熱器設有方便的解凍設定。比用微波爐解凍更安全，比使用水解凍更方便，只需選擇設定將冰凍的乳汁或嬰兒食品轉回液體。

      兼容 Philips Avent 奶瓶及容器

      兼容 Philips Avent 奶瓶及容器

      奶瓶加熱器完全兼容所有 Philips Avent 奶瓶及容器*。可以方便地加熱奶瓶及嬰兒食品容器。

      將乳汁加熱到您孩子喜歡的溫度

      將乳汁加熱到您孩子喜歡的溫度

      設有多個加熱設定，可以選擇將乳汁加熱到不同的最終溫度，照顧到寶寶的喜好。

      奶瓶加熱器也可為嬰兒食品加熱

      奶瓶加熱器除了可以加熱奶瓶，也溫和地加熱嬰兒食品。

      技術規格

      • 重量與尺寸

        產品尺寸 (寬x高x深)
        160.4 x 139.9 x 148.55  毫米
        零售包裝尺寸 (寬x高x深)
        175 x 185 x 160  毫米

      • 原產地

        設計於
        歐洲
        生產於
        中國

      • 包含物件

        奶瓶加熱器
        1  件數

      • 成長階段

        階段
        在家中

      • 產品材料

        ABS
        PP

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          獎項

          • Philips Avent 母乳袋及 2 安士/60 毫升奶瓶不可用於此奶瓶加熱器。

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