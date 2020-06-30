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Philips Avent Premium

快速奶瓶加熱器

SCF358/00
Avent
1 獎項
Avent
  • 智能快捷加熱 智能快捷加熱 智能快捷加熱
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    Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器

    SCF358/00
    1 獎項

    智能快捷加熱

    使用可控制溫度的奶瓶加熱器，只需幾分鐘便可輕鬆加熱嬰兒食物。智能溫度控制感應器可自動調節加熱模式，確保加熱器可迅速且均勻進行加熱。 查看各種好處

    建議零售價: HK$450.00

    Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器

    智能快捷加熱

    使用可控制溫度的奶瓶加熱器，只需幾分鐘便可輕鬆加熱嬰兒食物。智能溫度控制感應器可自動調節加熱模式，確保加熱器可迅速且均勻進行加熱。 查看各種好處

    智能快捷加熱

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      智能溫度控制會選擇最理想的加熱模式

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      設定母乳量，按下開始按鈕，剩下的事情就交給智能溫度控制。這功能可偵測母乳最初的溫度，快速加熱至理想溫度，並保溫長達 60 分鐘。

      為冷藏母乳和嬰兒食物容器而設的解凍功能

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      可加熱嬰兒食物容器和母乳

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      容易清洗

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      為母乳保溫 60 分鐘並自動關閉

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      我們的奶瓶加熱器可以為母乳保溫 60 分鐘，讓您的餵哺時間更加靈活。之後加熱器會自動關閉，讓您安心無憂。

      適用於各大品牌的奶瓶和嬰兒食物壺

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      設計適用於寶寶最愛的 Philips Avent 奶瓶，以及各大品牌的嬰兒奶瓶和嬰兒食物壺。

      技術規格

      • 成長階段

        階段
        在家中
        產品尺寸 (寬x高x深)
        160.4 x 139.9 x 148.55 mm
        零售包裝尺寸 (寬x高x深)
        175 x 185 x 160 mm

      • 原產地

        奶瓶加熱器
        1 pcs
        設計於
        歐洲
        生產於
        中國

      • 產品材料

        ABS
        PP

      • 技術規格

        功率
        400 W
        安全級別
        1 級

      • 技術規格

        電壓
        220-240 V, 50/60 Hz

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

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          獎項

          • 容量為 260 毫升 / 9 安士的 Philips Natural 奶瓶，內含 150 毫升 / 5 安士的母乳，溫度為 22 °C / 72 °F。

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