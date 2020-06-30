Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器
智能快捷加熱
使用可控制溫度的奶瓶加熱器，只需幾分鐘便可輕鬆加熱嬰兒食物。智能溫度控制感應器可自動調節加熱模式，確保加熱器可迅速且均勻進行加熱。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器
智能快捷加熱
讓您無需在準備食物時左猜右度
- 均勻加熱，不會形成熱點
- 快速加熱及解凍模式
- 適用於母乳及嬰兒食物
智能溫度控制會選擇最理想的加熱模式
設定母乳量，按下開始按鈕，剩下的事情就交給智能溫度控制。這功能可偵測母乳最初的溫度，快速加熱至理想溫度，並保溫長達 60 分鐘。
為冷藏母乳和嬰兒食物容器而設的解凍功能
想保持冰格的嬰兒食物存量充足有餘嗎？奶瓶加熱器可快速解凍母乳和嬰兒食物容器。
可加熱嬰兒食物容器和母乳
寶寶可以轉吃固體食物時，奶瓶加熱器亦可解凍食物和加熱嬰兒食物容器。
容易清洗
單一部件設計，易於清洗，讓您與寶寶共度更多美好時光。
為母乳保溫 60 分鐘並自動關閉
我們的奶瓶加熱器可以為母乳保溫 60 分鐘，讓您的餵哺時間更加靈活。之後加熱器會自動關閉，讓您安心無憂。
適用於各大品牌的奶瓶和嬰兒食物壺
設計適用於寶寶最愛的 Philips Avent 奶瓶，以及各大品牌的嬰兒奶瓶和嬰兒食物壺。
技術規格
-
產品材料
- ABS
-
是
- PP
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220-240V, 120-127V
- 功率
-
400
瓦
- 安全級別
-
1 級
-
重量與尺寸
- 產品尺寸 (寬x高x深)
-
160.4 x 139.9 x 148.55
mm
- 零售包裝尺寸 (寬x高x深)
-
175 x 185 x 160
mm
-
原產地
- 設計於
-
歐洲
- 生產於
-
中國
-
包含物件
- 奶瓶加熱器
-
1
件數
-
成長階段
- 階段
-
在家中
- 容量為 260 毫升 / 9 安士的 Philips Natural 奶瓶，內含 150 毫升 / 5 安士的母乳，溫度為 22 °C / 72 °F。
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