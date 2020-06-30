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    Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器

    SCF358/00

    智能快捷加熱

    使用可控制溫度的奶瓶加熱器，只需幾分鐘便可輕鬆加熱嬰兒食物。智能溫度控制感應器可自動調節加熱模式，確保加熱器可迅速且均勻進行加熱。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent Premium 快速奶瓶加熱器

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    智能快捷加熱

    讓您無需在準備食物時左猜右度

    • 均勻加熱，不會形成熱點
    • 快速加熱及解凍模式
    • 適用於母乳及嬰兒食物
    智能溫度控制會選擇最理想的加熱模式

    智能溫度控制會選擇最理想的加熱模式

    設定母乳量，按下開始按鈕，剩下的事情就交給智能溫度控制。這功能可偵測母乳最初的溫度，快速加熱至理想溫度，並保溫長達 60 分鐘。

    為冷藏母乳和嬰兒食物容器而設的解凍功能

    為冷藏母乳和嬰兒食物容器而設的解凍功能

    想保持冰格的嬰兒食物存量充足有餘嗎？奶瓶加熱器可快速解凍母乳和嬰兒食物容器。

    可加熱嬰兒食物容器和母乳

    可加熱嬰兒食物容器和母乳

    寶寶可以轉吃固體食物時，奶瓶加熱器亦可解凍食物和加熱嬰兒食物容器。

    容易清洗

    容易清洗

    單一部件設計，易於清洗，讓您與寶寶共度更多美好時光。

    為母乳保溫 60 分鐘並自動關閉

    為母乳保溫 60 分鐘並自動關閉

    我們的奶瓶加熱器可以為母乳保溫 60 分鐘，讓您的餵哺時間更加靈活。之後加熱器會自動關閉，讓您安心無憂。

    適用於各大品牌的奶瓶和嬰兒食物壺

    適用於各大品牌的奶瓶和嬰兒食物壺

    設計適用於寶寶最愛的 Philips Avent 奶瓶，以及各大品牌的嬰兒奶瓶和嬰兒食物壺。

    技術規格

    • 產品材料

      ABS
      PP

    • 技術規格

      電壓
      220-240V, 120-127V
      功率
      400  瓦
      安全級別
      1 級

    • 重量與尺寸

      產品尺寸 (寬x高x深)
      160.4 x 139.9 x 148.55  mm
      零售包裝尺寸 (寬x高x深)
      175 x 185 x 160  mm

    • 原產地

      設計於
      歐洲
      生產於
      中國

    • 包含物件

      奶瓶加熱器
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      在家中

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    • 容量為 260 毫升 / 9 安士的 Philips Natural 奶瓶，內含 150 毫升 / 5 安士的母乳，溫度為 22 °C / 72 °F。

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