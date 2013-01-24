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Philips Avent

電動吸乳器

SCF398/11
Avent
1 獎項
Avent
  • 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高
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    Philips Avent 電動吸乳器

    SCF398/11
    1 獎項

    靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

    靈感源自嬰兒的自然吸吮方式，完美平衡吸力及乳頭刺激，讓您體驗全新的擠乳方式。Philips Avent 電動吸乳器能夠根據您的乳頭尺寸及形狀溫和地進行調節，讓母乳流動保持最佳水平 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,880.00

    Philips Avent 電動吸乳器

    靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

    靈感源自嬰兒的自然吸吮方式，完美平衡吸力及乳頭刺激，讓您體驗全新的擠乳方式。Philips Avent 電動吸乳器能夠根據您的乳頭尺寸及形狀溫和地進行調節，讓母乳流動保持最佳水平 查看各種好處

    靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

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      自然動作技術，讓母乳流動更快速*

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      • 優質
      • 充電電池
      • 定時功能顯示
      自然動作技術，讓母乳流動更快速*

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      使用的軟墊像嬰兒吸乳般刺激乳房擠乳，可於短時間內擠出更多乳汁。它可以從刺激模式順暢調整為擠乳模式，並僅向乳頭施加適量刺激和吸力，以達到最多母乳流量。根據母乳流動開始時間（射乳反應時間）的結果。*

      一種尺寸的可調整矽膠軟墊

      一種尺寸的可調整矽膠軟墊

      一種尺寸，人人合適。我們的乳房形狀和大小各異，而矽膠墊則可輕柔伸縮並根據您的乳頭調整貼合度。它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

      擠乳時無需向前傾

      擠乳時無需向前傾

      精心的設計讓擠乳時可以坐直而無需向前傾，讓您倍感輕鬆舒適。臨床證明無需向前傾的擠乳姿勢更為舒適*。根據一項對 20 名參與者進行的產品臨床試驗結果（2019 年）；90% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（單邊電動）；95% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（雙邊電動）。

      個人化體驗，8 + 16 個設定級別

      個人化體驗，8 + 16 個設定級別

      使用一系列的刺激與擠乳設定，每次配合您的擠乳需要而精細調節。我們的吸乳器備有 8 種刺激和 16 種擠乳級別，提供個人化的體驗。

      靜音摩打，方便隨時隨地使用

      靜音摩打，方便隨時隨地使用

      超薄設計的靜音摩打，讓您可以隨時隨地擠乳。

      充電電池，方便出行時吸乳

      充電電池，方便出行時吸乳

      隨時隨地擠乳，不必擔心電源。我們的充電電池配備 Micro-USB 轉接器，一次充滿電可連續使用 3 次。

      最少的組件和簡單直接的設定

      最少的組件和簡單直接的設定

      我們的密封式擠乳系統代表乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件亦使重新組合時變得輕而易舉。

      記憶功能

      記憶功能

      知道您的喜好嗎？吸乳器會自動記住您上一次的設定，因此您只需坐下並按開始即可。

      暫停/繼續功能

      暫停/繼續功能

      如果您需要調整或休息一下，可按觸手可及的開始/暫停按鈕。

      吸乳器袋套

      吸乳器袋套

      使用度身訂做的袋子及隔離套，隨身攜帶吸乳器，輕鬆不笨重。

      顯示吸乳進度

      數碼定時功能顯示可追蹤每邊乳房的擠乳時間以及總吸乳時間。

      技術規格

      • 物料

        奶瓶餵哺
        • 不含雙酚 A*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含雙酚 A*
        • 矽膠
        吸乳器
        不含雙酚 A*（只限食物接觸部分）
        旅行袋
        1  件數

      • 方便易用

        使用吸乳器
        • 容易清洗及組裝
        • 靜音摩打
        • 記憶功能
        • 充電電池
        • 摩打顯示
        • 旅行袋套

      • 功能

        無需向前傾
        以舒適的姿勢安坐
        設定
        • 16 種擠乳級別
        • 8 種刺激級別
        可調節軟墊
        輕柔刺激

      • 包含物件

        4 盎司奶瓶連 0 個月以上奶嘴
        2  件數
        用完即棄乳墊
        2  件數
        擠乳套件
        2  件數
        隔離套
        1  件數
        Micro-USB 轉接器
        1  件數
        摩打裝置（可充電）
        1  件數
        密封片
        2  件數

      • 電源

        電源電壓
        100 - 240  伏

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            • 根據一項來自 20 名參與者的臨床試驗的母乳流動開始時間（射乳反應時間）（荷蘭，2019 年）與一項使用其他 Philips 上一代吸乳器技術對 9 名參與者進行的可行性研究的射乳反應時間（荷蘭，2018 年）結果比較
            • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019,（109 名參與者，以色列）；(2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。
            • 根據 20 名參與者的 1,000 個軟墊臨床試驗問卷調查結果（荷蘭，2019 年）
            • 不含雙酚 A 吸乳器︰只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

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