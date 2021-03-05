使用的軟墊像嬰兒吸乳般刺激乳房擠乳，可於短時間內擠出更多乳汁。它可以從刺激模式順暢調整為擠乳模式，並僅向乳頭施加適量刺激和吸力，以達到最多母乳流量。根據母乳流動開始時間（射乳反應時間）的結果。*
一種尺寸，人人合適。我們的乳房形狀和大小各異，而矽膠墊則可輕柔伸縮並根據您的乳頭調整貼合度。它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。
精心的設計讓擠乳時可以坐直而無需向前傾，讓您倍感輕鬆舒適。臨床證明無需向前傾的擠乳姿勢更為舒適*。根據一項對 20 名參與者進行的產品臨床試驗結果（2019 年）；90% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（單邊電動）；95% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（雙邊電動）。
使用一系列的刺激與擠乳設定，每次配合您的擠乳需要而精細調節。我們的吸乳器備有 8 種刺激和 16 種擠乳級別，提供個人化的體驗。
超薄設計的靜音摩打，讓您可以隨時隨地擠乳。
隨時隨地擠乳，不必擔心電源。我們的充電電池配備 Micro-USB 轉接器，一次充滿電可連續使用 3 次。
我們的密封式擠乳系統代表乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件亦使重新組合時變得輕而易舉。
知道您的喜好嗎？吸乳器會自動記住您上一次的設定，因此您只需坐下並按開始即可。
如果您需要調整或休息一下，可按觸手可及的開始/暫停按鈕。
使用度身訂做的袋子及隔離套，隨身攜帶吸乳器，輕鬆不笨重。
數碼定時功能顯示可追蹤每邊乳房的擠乳時間以及總吸乳時間。
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