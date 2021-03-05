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  • 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高 靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

    Philips Avent 電動吸乳器

    SCF398/11

    靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

    靈感源自嬰兒的自然吸吮方式，完美平衡吸力及乳頭刺激，讓您體驗全新的擠乳方式。Philips Avent 電動吸乳器能夠根據您的乳頭尺寸及形狀溫和地進行調節，讓母乳流動保持最佳水平

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    Philips Avent 電動吸乳器

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    靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高

    自然動作技術，讓母乳流動更快速*

    • 兩個裝
    • 優質
    • 充電電池
    • 定時功能顯示
    自然動作技術，讓母乳流動更快速*

    自然動作技術，讓母乳流動更快速*

    使用的軟墊像嬰兒吸乳般刺激乳房擠乳，可於短時間內擠出更多乳汁。它可以從刺激模式順暢調整為擠乳模式，並僅向乳頭施加適量刺激和吸力，以達到最多母乳流量。根據母乳流動開始時間（射乳反應時間）的結果。*

    一種尺寸的可調整矽膠軟墊

    一種尺寸的可調整矽膠軟墊

    一種尺寸，人人合適。我們的乳房形狀和大小各異，而矽膠墊則可輕柔伸縮並根據您的乳頭調整貼合度。它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

    擠乳時無需向前傾

    擠乳時無需向前傾

    精心的設計讓擠乳時可以坐直而無需向前傾，讓您倍感輕鬆舒適。臨床證明無需向前傾的擠乳姿勢更為舒適*。根據一項對 20 名參與者進行的產品臨床試驗結果（2019 年）；90% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（單邊電動）；95% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（雙邊電動）。

    個人化體驗，8 + 16 個設定級別

    個人化體驗，8 + 16 個設定級別

    使用一系列的刺激與擠乳設定，每次配合您的擠乳需要而精細調節。我們的吸乳器備有 8 種刺激和 16 種擠乳級別，提供個人化的體驗。

    靜音摩打，方便隨時隨地使用

    靜音摩打，方便隨時隨地使用

    超薄設計的靜音摩打，讓您可以隨時隨地擠乳。

    充電電池，方便出行時吸乳

    充電電池，方便出行時吸乳

    隨時隨地擠乳，不必擔心電源。我們的充電電池配備 Micro-USB 轉接器，一次充滿電可連續使用 3 次。

    最少的組件和簡單直接的設定

    最少的組件和簡單直接的設定

    我們的密封式擠乳系統代表乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件亦使重新組合時變得輕而易舉。

    記憶功能

    記憶功能

    知道您的喜好嗎？吸乳器會自動記住您上一次的設定，因此您只需坐下並按開始即可。

    暫停/繼續功能

    暫停/繼續功能

    如果您需要調整或休息一下，可按觸手可及的開始/暫停按鈕。

    吸乳器袋套

    吸乳器袋套

    使用度身訂做的袋子及隔離套，隨身攜帶吸乳器，輕鬆不笨重。

    顯示吸乳進度

    數碼定時功能顯示可追蹤每邊乳房的擠乳時間以及總吸乳時間。

    技術規格

    • 電源

      電源電壓
      100 - 240  伏

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 不含雙酚 A*
      • 聚丙烯
      奶嘴
      • 不含雙酚 A*
      • 矽膠
      吸乳器
      不含雙酚 A*（只限食物接觸部分）

    • 包含物件

      旅行袋
      1  件數
      4 安士奶瓶配 0 個月以上奶嘴
      2  件數
      用完即棄乳墊
      2  件數
      擠乳套件
      2  件數
      隔離套
      1  件數
      Micro-USB 轉接器
      1  件數
      摩打裝置（可充電）
      1  件數
      密封片
      2  件數

    • 方便易用

      使用吸乳器
      • 容易清洗及組裝
      • 靜音摩打
      • 記憶功能
      • 充電電池
      • 摩打顯示
      • 旅行袋套

    • 功能

      無需向前傾
      以舒適的姿勢安坐
      設定
      • 16 種擠乳級別
      • 8 種刺激級別
      可調節矽膠軟墊
      輕柔刺激

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    • 根據一項來自 20 名參與者的臨床試驗的母乳流動開始時間（射乳反應時間）（荷蘭，2019 年）與一項使用其他 Philips 上一代吸乳器技術對 9 名參與者進行的可行性研究的射乳反應時間（荷蘭，2018 年）結果比較
    • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019,（109 名參與者，以色列）；(2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。
    • 根據 20 名參與者的 1,000 個軟墊臨床試驗問卷調查結果（荷蘭，2019 年）
    • 不含雙酚 A 吸乳器︰只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

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