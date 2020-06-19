隨時隨地，舒適吸乳

享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。單一尺碼柔軟乳墊適合大部份媽媽使用。 查看各種好處