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Philips Avent

手動吸乳器

SCF430/10
Avent
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  • 隨時隨地，舒適吸乳 隨時隨地，舒適吸乳 隨時隨地，舒適吸乳
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    Philips Avent 手動吸乳器

    SCF430/10

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。單一尺碼柔軟乳墊適合大部份媽媽使用。 查看各種好處

    建議零售價: HK$420.00

    Philips Avent 手動吸乳器

    隨時隨地，舒適吸乳

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    Philips Avent 手動吸乳器

    隨時隨地，舒適吸乳

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      隨時隨地，舒適吸乳

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      • 輕鬆吸乳及餵哺
      • 標準套裝
      讓母乳流量更快速

      讓母乳流量更快速

      靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。

      單一尺碼可調整矽膠軟墊

      單一尺碼可調整矽膠軟墊

      單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

      尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

      尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

      吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。

      餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

      餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

      獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。

      根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

      根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

      根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。

      吸乳時無需向前傾斜

      吸乳時無需向前傾斜

      舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。

      容易清洗，安裝簡單

      容易清洗，安裝簡單

      新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。

      吸乳及餵哺

      吸乳及餵哺

      要使用吸乳器內的母乳進行餵哺，只需換上柔軟矽膠奶嘴安裝在奶瓶容器上即可。使用密封墊密封奶瓶可儲存母乳供稍後餵哺。

      技術規格

      • 物料

        奶嘴
        不含雙酚 A
        吸乳器
        不含雙酚 A*

      • 包含物件

        4 安士奶瓶配 0 個月以上奶嘴
        1  件數
        用完即棄乳墊
        2  件數
        密封片
        1  件數
        軟墊護蓋
        1  件數
        配備手柄的擠乳套件
        1  件數

      • 功能

        可調節矽膠軟墊
        輕柔刺激

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            • 根據：(1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019,（109 名參與者，以色列）; (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。
            • 吸乳器不含雙酚 A︰只適用於奶瓶及與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

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