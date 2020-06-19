靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。
單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。
如果您的初生寶寶未能在餵哺過程中攝取足夠的乳汁，或有吸乳方面的困難，請改用流速較高的奶嘴。若餵哺問題持續，請諮詢醫護專業人員。
吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。
獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。
根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。
舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。
新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。
要使用吸乳器內的母乳進行餵哺，只需換上柔軟矽膠奶嘴安裝在奶瓶容器上即可。使用密封墊密封奶瓶可儲存母乳供稍後餵哺。
每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然吮吸奶嘴均由柔軟的矽膠製成。
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