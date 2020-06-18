靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。
單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。
我們每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些嬰兒掌握得比其他嬰兒快。因此，部分嬰兒在轉用自然吮吸奶嘴前，或會先從我們的初學吮吸奶嘴（0 號奶嘴）中受益。如您的嬰兒使用自然吮吸奶嘴時需超過 20 分鐘才能飲用 50 毫升/1.7 安士，請轉用初學吮吸奶嘴。如果嬰兒只是在玩奶嘴而非喝奶，或顯得有些沮喪，則可嘗試較高流速的奶嘴。如餵哺困難持續，請諮詢醫療專業人員。
吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。
每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然吮吸奶嘴均由柔軟的矽膠製成。
獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。
根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。
舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。
新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。
直接吸入儲存杯中，防止洩漏或溢出。當寶寶餓了，只需將柔軟的奶嘴安裝在杯子上即可餵哺。以您喜好的儲存方式（袋子或杯子）將母乳儲存於冰箱或冷藏箱中。
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