找到合適的奶嘴至為重要

我們每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些嬰兒掌握得比其他嬰兒快。因此，部分嬰兒在轉用自然吮吸奶嘴前，或會先從我們的初學吮吸奶嘴（0 號奶嘴）中受益。如您的嬰兒使用自然吮吸奶嘴時需超過 20 分鐘才能飲用 50 毫升/1.7 安士，請轉用初學吮吸奶嘴。如果嬰兒只是在玩奶嘴而非喝奶，或顯得有些沮喪，則可嘗試較高流速的奶嘴。如餵哺困難持續，請諮詢醫療專業人員。