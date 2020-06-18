Philips - 點擊這裡導覽至首頁
主頁
$

搜尋字眼

1

Philips Avent

手動吸乳器連儲奶杯套裝

SCF430/13
Avent
1 獎項
Avent
  • 隨時隨地，舒適吸乳 隨時隨地，舒適吸乳 隨時隨地，舒適吸乳
    -{discount-value}

    Philips Avent 手動吸乳器連儲奶杯套裝

    SCF430/13
    1 獎項

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。幾乎適合所有乳頭。 查看各種好處

    Philips Avent 手動吸乳器連儲奶杯套裝

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。幾乎適合所有乳頭。 查看各種好處

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。幾乎適合所有乳頭。 查看各種好處

    Philips Avent 手動吸乳器連儲奶杯套裝

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。幾乎適合所有乳頭。 查看各種好處

    類似產品

    See all 吸乳器

      隨時隨地，舒適吸乳

      自然動作技術，讓母乳快速流動

      • 輕鬆吸乳、儲存及餵哺
      • 基本設定
      讓母乳流量更快速

      讓母乳流量更快速

      靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。

      單一尺碼可調整矽膠軟墊

      單一尺碼可調整矽膠軟墊

      單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

      尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

      尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

      吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。

      餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

      餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

      獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。

      根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

      根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

      根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。

      吸乳時無需向前傾斜

      吸乳時無需向前傾斜

      舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。

      容易清洗，安裝簡單

      容易清洗，安裝簡單

      新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。

      吸乳、儲存和餵哺

      吸乳、儲存和餵哺

      直接吸入儲存杯中，防止洩漏或溢出。當寶寶餓了，只需將柔軟的奶嘴安裝在杯子上即可餵哺。以您喜好的儲存方式（袋子或杯子）將母乳儲存於冰箱或冷藏箱中。

      技術規格

      • 功能

        可調節軟墊
        輕柔刺激

      • 包含物件

        用完即棄乳墊
        2 pcs
        軟墊護蓋
        1 pcs
        配備手柄的擠乳套件
        1 pcs
        儲存杯及 1 個轉接器
        3 pcs
        0 個月以上奶嘴
        1 pcs

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • 根據：(1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019,（109 名參與者，以色列）; (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。
            • 不含雙酚 A 吸乳器︰只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記

            最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。