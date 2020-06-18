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    Philips Avent 手動吸乳器連儲奶杯套裝

    SCF430/13

    隨時隨地，舒適吸乳

    享受 Philips Avent 便攜式手動吸乳器帶來的溫和舒適感。具備 Natural Motion 技術，靈感源自嬰兒的自然吸乳動作，讓母乳快速分泌。您可以輕鬆調整節奏和吸力。幾乎適合所有乳頭。

    查看各種好處

    Philips Avent 手動吸乳器連儲奶杯套裝

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    隨時隨地，舒適吸乳

    Natural Motion 技術，讓母乳快速流動

    • 輕鬆吸乳、儲存及餵哺
    • 基本設定
    讓母乳流量更快速

    讓母乳流量更快速

    靈感源自嬰兒的自然吸乳動作, 配合全新矽膠乳墊可以刺激母乳製造，從而促進母乳泌流量更快更多。

    單一尺碼可調整矽膠軟墊

    單一尺碼可調整矽膠軟墊

    單一尺碼，操作時, 矽膠軟墊能按照乳頭大小而調整貼合度, 令吸乳過程舒適自然。適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

    找到合適的奶嘴至為重要

    找到合適的奶嘴至為重要

    我們每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些嬰兒掌握得比其他嬰兒快。因此，部分嬰兒在轉用自然吮吸奶嘴前，或會先從我們的初學吮吸奶嘴（0 號奶嘴）中受益。如您的嬰兒使用自然吮吸奶嘴時需超過 20 分鐘才能飲用 50 毫升/1.7 安士，請轉用初學吮吸奶嘴。如果嬰兒只是在玩奶嘴而非喝奶，或顯得有些沮喪，則可嘗試較高流速的奶嘴。如餵哺困難持續，請諮詢醫療專業人員。

    尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

    尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

    吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳也十分方便體貼。

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然吮吸奶嘴均由柔軟的矽膠製成。

    餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

    餵哺前或餵哺時皆可輕鬆促進母乳分泌

    獨特的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。

    根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

    根據母乳流量速度，掌控吸乳節奏

    根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。

    吸乳時無需向前傾斜

    吸乳時無需向前傾斜

    舒適的吸乳姿勢，無需為收集母乳而向前傾斜, 吸乳過程輕鬆舒適。

    容易清洗，安裝簡單

    容易清洗，安裝簡單

    新款吸乳器只有少量配件，安裝簡單。

    吸乳、儲存和餵哺

    吸乳、儲存和餵哺

    直接吸入儲存杯中，防止洩漏或溢出。當寶寶餓了，只需將柔軟的奶嘴安裝在杯子上即可餵哺。以您喜好的儲存方式（袋子或杯子）將母乳儲存於冰箱或冷藏箱中。

    技術規格

    • 物料

      吸乳器
      不含雙酚 A*

    • 包含物件

      用完即棄乳墊
      2  件數
      軟墊護蓋
      1  件數
      配備手柄的擠乳套件
      1  件數
      儲存杯及 1 個轉接器
      3  件數
      慢流速奶嘴
      1 件

    • 功能

      可調節矽膠軟墊
      輕柔刺激

    Badge-D2C

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    • 根據：(1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019,（109 名參與者，以色列）; (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993,（20 名白人參與者，美國）；(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005,（28 名參與者，澳洲）。
    • 吸乳器不含雙酚 A︰只適用於奶瓶及與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

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