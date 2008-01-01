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  • 一個系統 - 多種選擇 一個系統 - 多種選擇 一個系統 - 多種選擇

    Philips Avent VIA 嬰兒食物套裝

    SCF613/20

    一個系統 - 多種選擇

    VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent VIA 嬰兒食物套裝

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    一個系統 - 多種選擇

    無 BPA 儲存系統

    易於整理

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    輕鬆標記杯子，可協助您追蹤日期和物品

    防漏、擰扭蓋

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    便於安全儲存和攜帶

    「外出旅行」的理想選擇

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    非常適合儲存和攜帶

    儲存嬰兒食物的理想之選

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    堅固、層叠式及防漏杯可輕鬆貼上標籤，儲存於冰箱或冷藏箱中。可使用 VIA 杯儲存家常飯菜、甜點和手指食物。

    適用於其他 Philips AVENT 產品

    使用同一個杯來儲存和餵哺。使用 Philips AVENT Digital 或奶瓶和嬰兒食物加熱器加熱。

    技術規格

    • 原產地

      英國

    • 物料

      不含雙酚 A*

    • 包含物件

      斷奶湯匙
      2  件數
      牛奶儲存杯蓋
      20  件數
      事先消毒的 VIA 杯 (180 ml/ 6 oz)
      10  件數
      儲存杯 (240 ml/8oz)
      10  件數
      食譜指南
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      • 0 - 6 個月
      • 0 - 6 個月
      • 6 - 12 個月

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