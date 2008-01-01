一個系統 - 多種選擇
VIA 是一個多功能、節省空間的存放系統，設計伴隨寶寶成長。VIA 杯是儲存和携帶自家美味的理想之選。
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儲存嬰兒食物的理想之選
堅固、層叠式及防漏杯可輕鬆貼上標籤，儲存於冰箱或冷藏箱中。可使用 VIA 杯儲存家常飯菜、甜點和手指食物。
適用於其他 Philips AVENT 產品
使用同一個杯來儲存和餵哺。使用 Philips AVENT Digital 或奶瓶和嬰兒食物加熱器加熱。
技術規格
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原產地
- 英國
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是
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物料
- 不含雙酚 A*
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是
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包含物件
- 斷奶湯匙
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2
件數
- 牛奶儲存杯蓋
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20
件數
- 事先消毒的 VIA 杯 (180 ml/ 6 oz)
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10
件數
- 儲存杯 (240 ml/8oz)
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10
件數
- 食譜指南
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1
件數
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
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0 - 6 個月
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6 - 12 個月
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