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奶瓶餵哺的最自然方式
我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
奶瓶餵哺的最自然方式
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奶瓶餵哺的最自然方式
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奶瓶餵哺的最自然方式
我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處
寬奶嘴設計仿似乳房，方便自然銜住，令寶寶令餵哺過程更舒適滿足。
如肌膚般柔軟的奶嘴物料與乳房極為相似，令寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
螺旋式設計配合奶嘴內部的柔軟花瓣造型，令產品更為柔軟靈活；方便舌頭自然活動之餘，更可防止奶嘴變形。設計可令寶寶於餵哺過程更舒適滿足。
避免空氣進入寶寶肚子，減少哭鬧和不適感。
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
全新 Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（經典奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。
Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。
寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。
Philips Avent Natural 奶瓶設有 4 種大小及 7 款奶嘴，配合寶寶不同成長階段。奶嘴柔軟度、靈活性和設計各有不同，流速和奶瓶尺寸亦見增長，可緊貼寶寶成長及發育需求。
物料
包含物件
奶瓶餵哺
設計
方便易用
成長階段
功能
SCF145/06
SCF135/06