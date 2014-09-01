Philips Avent 軟嘴杯
輕鬆吸啜防滴漏
不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。 查看各種好處
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輕鬆吸啜防滴漏
輕鬆從奶瓶變換到杯
- 輕鬆吸啜防滴漏
- 7 安士 / 200 毫升
- 6 個月以上
斜角軟嘴可減低頭部傾斜
斜角軟嘴的設計可讓寶寶容易吸啜，無需把頭過度傾斜。
本飲水杯不含雙酚 A 材質
此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質
兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子
所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。
柔軟觸感的學習飲水杯手柄專為寶寶小手而設
訓練手柄可協助寶寶學習拿握水杯，獨立飲水。手柄形狀不但讓寶寶可以握緊水杯，而且使用防滑塑膠製造。
保護蓋讓外出時可保持水杯清潔
不論是在家還是外出，保護蓋都可保持軟嘴清潔
防漏水！媽媽證實
不再一團糟！全新專利活塞，確保寶寶用軟嘴飲水時才會出水。
技術規格
-
配件
- 替換組件
-
替換用軟嘴 SCF252
-
重量與尺寸
- 彩盒尺寸
-
178 x 125 x 90
mm
- 產品重量
-
0.1
kg
- A-盒內彩盒的數目
-
6
件數
-
原產地
- 印尼
-
是
-
物料
- 軟嘴杯
-
-
包含物件
- 柔軟飲嘴
-
1
件數
- 奶嘴保護蓋
-
1
件數
- 手柄
-
1
件數
- 活塞
-
1
件數
- 杯子（200 毫升/ 7 安士）
-
1
件數
-
成長階段
- 階段
-
6 個月以上
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