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    Philips Avent 軟嘴杯

    SCF751/00

    輕鬆吸啜防滴漏

    不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 軟嘴杯

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    輕鬆從奶瓶變換到杯

    • 輕鬆吸啜防滴漏
    • 7 安士 / 200 毫升
    • 6 個月以上
    所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

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    斜角軟嘴可減低頭部傾斜

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    斜角軟嘴的設計可讓寶寶容易吸啜，無需把頭過度傾斜。

    本飲水杯不含雙酚 A 材質

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    此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質

    兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子

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    所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。

    柔軟觸感的學習飲水杯手柄專為寶寶小手而設

    柔軟觸感的學習飲水杯手柄專為寶寶小手而設

    訓練手柄可協助寶寶學習拿握水杯，獨立飲水。手柄形狀不但讓寶寶可以握緊水杯，而且使用防滑塑膠製造。

    保護蓋讓外出時可保持水杯清潔

    不論是在家還是外出，保護蓋都可保持軟嘴清潔

    防漏水！媽媽證實

    不再一團糟！全新專利活塞，確保寶寶用軟嘴飲水時才會出水。

    技術規格

    • 配件

      替換組件
      替換用軟嘴 SCF252

    • 重量與尺寸

      彩盒尺寸
      178 x 125 x 90  mm
      產品重量
      0.1  kg
      A-盒內彩盒的數目
      6  件數

    • 原產地

      印尼

    • 物料

      軟嘴杯
      • 聚丙烯
      • TPE

    • 包含物件

      柔軟飲嘴
      1  件數
      奶嘴保護蓋
      1  件數
      手柄
      1  件數
      活塞
      1  件數
      杯子（200 毫升/ 7 安士）
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      6 個月以上

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