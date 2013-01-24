輕鬆吸啜防滴漏

不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。 查看各種好處