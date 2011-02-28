扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用
Philips Avent 飲管杯 SCF760/00 是陪伴寶寶成長的理想飲水杯；獨特的扭蓋有效防漏、方便幼兒自行使用；可完全拆開及清洗。 查看各種好處
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建議零售價: HK$80.00
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扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用
防漏，方便兒童自行使用
0% BPA 產品
本產品不含 BPA (0% BPA)
兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子
所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。
技術規格
-
原產地
- 中國
-
是
-
包含物件
- 杯子（260 毫升/ 9 安士）
-
1
件數
- 扭飲管蓋
-
1
件數
- 矽膠飲管
-
1
件數
-
成長階段
- 階段
-
12 個月以上
-
產品尺寸及重量
- 深度
-
80
mm
- 高度
-
210
mm
- 長度
-
100
mm
- 重量
-
107
克
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