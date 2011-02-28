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  • 扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用 扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用 扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用

    Philips Avent 飲管杯

    SCF762/00

    扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用

    Philips Avent 吸管杯 SCF762/00 是陪伴寶寶成長的理想飲水杯；獨特的扭蓋有效防漏、方便幼兒自行使用；可完全拆開及清洗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$90.00

    Philips Avent 飲管杯

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    扭蓋保持吸管衛生，方便移動使用

    防漏，方便兒童自行使用

    • 12 安士
    • 18 個月以上飲管
    所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

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    0% BPA 產品

    0% BPA 產品

    本產品不含 BPA (0% BPA)

    兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子

    所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。

    技術規格

    • 原產地

      中國

    • 包含物件

      杯子（340 毫升/ 12 安士）
      1  件數
      扭飲管蓋
      1  件數
      矽膠飲管
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      18 個月以上

    • 產品尺寸及重量

      深度
      80  mm
      高度
      240  mm
      長度
      100  mm
      重量
      112  克

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