我們的水杯伴隨著您的孩子的成長

我們支持孩子學習獨立吸吮的旅程，讓孩子從哺乳或吸吮杯過渡至開口杯。在健康護理專家的指導下，我們提供的不同產品，由奶嘴，軟及硬噴管、飲管和 360° 可飲用杯邊緊貼著孩子的成長，促進他新獲取的技能和飲用技巧。