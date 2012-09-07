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    Philips Avent 幼兒啜飲杯

    SCF782/00

    協助寶寶學習成人飲水

    協助您的寶寶順利由吸吮杯過渡為使用開口杯飲水，而不會讓水漏出！嘴唇啟動技術讓液體只在孩童的嘴唇按壓在杯邊時才會流出。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 幼兒啜飲杯

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    協助寶寶學習成人飲水

    最適合伴隨寶寶成長的飲水杯

    • 260 毫升
    • 9 安士
    • 9 個月以上
    學習於 360° 的水杯邊飲水，就和一般開口杯相同

    學習於 360° 的水杯邊飲水，就和一般開口杯相同

    無噴管的水杯讓寶寶可在杯邊 360° 任何位置飲水，就和一般成人用水杯相同。

    帶來健康的口腔發展*

    帶來健康的口腔發展*

    無噴管水杯的設計讓牙齒健康成長。

    嘴唇啟動技術

    嘴唇啟動技術

    無噴管水杯設有可由嘴唇啟動的獨特活門，讓液體只在孩童的嘴唇按壓在杯邊時才會流出。在吸吮之間，活門會自動關閉，因此不需擔心液體濺出或弄得一團糟。

    寶寶可選擇抓緊手柄或拿住杯身

    寶寶可選擇抓緊手柄或拿住杯身

    杯上設有手柄，讓寶寶可選擇抓緊杯身或容易抓取的手柄。

    保護性的衛生杯蓋令水杯保持潔淨

    保護性的衛生杯蓋令水杯保持潔淨

    無論在家或出外時均保持水杯乾淨。

    本飲水杯不含雙酚 A 材質

    本飲水杯不含雙酚 A 材質

    此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質

    適用於洗碗碟機

    適用於洗碗碟機

    水杯的組件可使用洗碗碟機安全方便地清洗。將水杯拆開並將工作交給您的洗碗碟機，或在肥皂水中用手清洗。

    我們的水杯伴隨著您的孩子的成長

    我們的水杯伴隨著您的孩子的成長

    我們支持孩子學習獨立吸吮的旅程，讓孩子從哺乳或吸吮杯過渡至開口杯。在健康護理專家的指導下，我們提供的不同產品，由奶嘴，軟及硬噴管、飲管和 360° 可飲用杯邊緊貼著孩子的成長，促進他新獲取的技能和飲用技巧。

    技術規格

    • 原產地

      印尼

    • 物流數據

      單位大小
      114 毫米（長）x 77 毫米（寬）x 113 毫米（高）  mm
      包裝尺寸 - 歐洲版
      114 毫米（長）x 85 毫米（寬）x 177 毫米（高）  mm
      包裝尺寸 - 美國版
      114 毫米（長）x 85 毫米（寬）x 162 毫米（高）  mm

    • 包含物件

      容器
      1  件數
      旋扭式杯蓋，附把手
      1  件數
      活門系統（3 個組件）
      一組
      用戶手冊
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      9 個月以上

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