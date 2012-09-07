Philips Avent 幼兒啜飲杯
協助寶寶學習成人飲水
協助您的寶寶順利由吸吮杯過渡為使用開口杯飲水，而不會讓水漏出！嘴唇啟動技術讓液體只在孩童的嘴唇按壓在杯邊時才會流出。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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學習於 360° 的水杯邊飲水，就和一般開口杯相同
無噴管的水杯讓寶寶可在杯邊 360° 任何位置飲水，就和一般成人用水杯相同。
帶來健康的口腔發展*
無噴管水杯的設計讓牙齒健康成長。
嘴唇啟動技術
無噴管水杯設有可由嘴唇啟動的獨特活門，讓液體只在孩童的嘴唇按壓在杯邊時才會流出。在吸吮之間，活門會自動關閉，因此不需擔心液體濺出或弄得一團糟。
寶寶可選擇抓緊手柄或拿住杯身
杯上設有手柄，讓寶寶可選擇抓緊杯身或容易抓取的手柄。
保護性的衛生杯蓋令水杯保持潔淨
無論在家或出外時均保持水杯乾淨。
本飲水杯不含雙酚 A 材質
此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質
適用於洗碗碟機
水杯的組件可使用洗碗碟機安全方便地清洗。將水杯拆開並將工作交給您的洗碗碟機，或在肥皂水中用手清洗。
我們的水杯伴隨著您的孩子的成長
我們支持孩子學習獨立吸吮的旅程，讓孩子從哺乳或吸吮杯過渡至開口杯。在健康護理專家的指導下，我們提供的不同產品，由奶嘴，軟及硬噴管、飲管和 360° 可飲用杯邊緊貼著孩子的成長，促進他新獲取的技能和飲用技巧。
技術規格
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原產地
- 印尼
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是
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物流數據
- 單位大小
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114 毫米（長）x 77 毫米（寬）x 113 毫米（高）
mm
- 包裝尺寸 - 歐洲版
-
114 毫米（長）x 85 毫米（寬）x 177 毫米（高）
mm
- 包裝尺寸 - 美國版
-
114 毫米（長）x 85 毫米（寬）x 162 毫米（高）
mm
-
包含物件
- 容器
-
1
件數
- 旋扭式杯蓋，附把手
-
1
件數
- 活門系統（3 個組件）
-
一組
- 用戶手冊
-
1
件數
-
成長階段
- 階段
-
9 個月以上
- 77% 受訪兒科牙醫認同本啜飲杯可有助健康口腔發展（獨立網上研究，美國，2016 年 4 月）
- 72% 受訪兒科牙醫推薦嘴唇啟動技術（獨立網上研究，美國，2016 年 4 月）
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