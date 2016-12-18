搜尋字眼

ZH
EN
  • 帶來健康的口腔發展* 帶來健康的口腔發展* 帶來健康的口腔發展*

    Philips Avent 飲管杯

    SCF796/02

    帶來健康的口腔發展*

    Philips Avent Bendy 飲管杯配備流線形設計，是活潑寶寶的理想選擇，同時帶來健康的口腔發展。Philips 與專家一同開發，締造最優質的飲管杯*。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 飲管杯

    類似產品

    See all 飲管杯

    帶來健康的口腔發展*

    防漏活門設計，防止溢漏

    • Bendy 飲管杯
    • 200 毫升/7 安士
    • 9 個月以上
    • 1 支裝
    吸管下半部採用彎曲設計，方便吸吮杯內液體

    吸管下半部採用彎曲設計，方便吸吮杯內液體

    吸管下半部採用彎曲設計，讓孩子以輕鬆自然的姿勢吸吮液體。

    整合式防漏活門和頂部翻蓋設計，有效防止溢漏

    整合式防漏活門和頂部翻蓋設計，有效防止溢漏

    吸管設整合式防漏活門，可防止溢漏。頂部翻蓋可保護吸管，防止移動時造成溢漏。

    配件少 - 易於組裝，方便清洗（可以於洗碗機內清洗）

    配件少 - 易於組裝，方便清洗（可以於洗碗機內清洗）

    Philips Avent Bendy 飲管杯可輕鬆裝卸，所有零件均可以於洗碗機內清洗，非常方便。

    健康的口腔發展

    健康的口腔發展

    Philips Avent Bendy 飲管杯帶來健康的口腔發展，有助鍛煉口腔肌肉，提升口腔強度*。Philips 與專家一同開發，締造最優質的飲管杯*。

    Philips Avent 水杯伴隨著您的孩子成長

    學習獨立吸吮是孩子成長的重要歷程。我們協助孩子學習獨立吸吮，輕鬆由母乳、奶瓶轉移到使用飲水杯。我們與健康護理專業人士攜手合作，製作出奶嘴、軟和硬飲嘴、飲管和 360° 飲水邊緣設計等不同解決方案，緊貼孩子的成長，並促進孩子學習吸吮技巧。Philips 同時考慮到方便和衛生，研發出頂級的解決方案。

    人體工學設計手柄和柔軟吸管 - 為幼兒而設

    水杯設整合式人體工學設計手柄，方便小手握牢。柔軟吸管不傷牙齦，纖巧輕便的水杯適合寶寶學習使用吸管。

    技術規格

    • 水杯尺寸

      7 安士 / 200 毫升

    • 原產地

      印尼

    • 包含物件

      1
      頂部揭蓋
      1
      吸管
      1

    • 成長階段

      成長階段
      9 個月以上

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 在 200 位受訪的美國兒科牙醫之中，有 90% 人數同意 Philips 飲管杯的設計能讓口腔健康發展。89% 人數同意透過飲管吸吮可鍛煉口腔肌肉，提升口腔強度（美國 ind. Onl. 研究，2016 年 4 月）。Philips 與兒童語言治療師、牙醫、人體工學專家和助產士攜手研發。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。