Philips Avent 水杯伴隨著您的孩子成長

學習獨立吸吮是孩子成長的重要歷程。我們協助孩子學習獨立吸吮，輕鬆由母乳、奶瓶轉移到使用飲水杯。我們與健康護理專業人士攜手合作，製作出奶嘴、軟和硬飲嘴、飲管和 360° 飲水邊緣設計等不同解決方案，緊貼孩子的成長，並促進孩子學習吸吮技巧。Philips 同時考慮到方便和衛生，研發出頂級的解決方案。