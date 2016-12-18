Philips Avent 飲管杯
帶來健康的口腔發展*
Philips Avent Bendy 飲管杯配備流線形設計，是活潑寶寶的理想選擇，同時帶來健康的口腔發展。Philips 與專家一同開發，締造最優質的飲管杯*。 查看各種好處
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帶來健康的口腔發展*
防漏活門設計，防止溢漏
- Bendy 飲管杯
- 300 毫升/10 安士
- 12 個月以上
- 1 支裝
吸管下半部採用彎曲設計，方便吸吮杯內液體
吸管下半部採用彎曲設計，讓孩子以輕鬆自然的姿勢吸吮液體。
整合式防漏活門和頂部翻蓋設計，有效防止溢漏
吸管設整合式防漏活門，可防止溢漏。頂部翻蓋可保護吸管，防止移動時造成溢漏。
配件少 - 易於組裝，方便清洗（可以於洗碗機內清洗）
Philips Avent Bendy 飲管杯可輕鬆裝卸，所有零件均可以於洗碗機內清洗，非常方便。
健康的口腔發展
Philips Avent Bendy 飲管杯帶來健康的口腔發展，有助鍛煉口腔肌肉，提升口腔強度*。Philips 與專家一同開發，締造最優質的飲管杯*。
Philips Avent 水杯伴隨著您的孩子成長
學習獨立吸吮是孩子成長的重要歷程。我們協助孩子學習獨立吸吮，輕鬆由母乳、奶瓶轉移到使用飲水杯。我們與健康護理專業人士攜手合作，製作出奶嘴、軟和硬飲嘴、飲管和 360° 飲水邊緣設計等不同解決方案，緊貼孩子的成長，並促進孩子學習吸吮技巧。Philips 同時考慮到方便和衛生，研發出頂級的解決方案。
曲線外形配合防滑設計，易於抓握
10 安士飲水杯的尺寸恰到好處，可全日和在活躍時間為寶寶解渴。頂部翻蓋可保持飲管清潔。水杯採用曲線外形配合防滑設計，方便寶寶的小手抓握，讓寶寶充滿自信地學習獨立吸吮技巧。
技術規格
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水杯尺寸
- 10 安士/300 毫升
-
是
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原產地
- 印尼
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是
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包含物件
- 杯
-
1
- 頂部揭蓋
-
1
- 吸管
-
1
-
成長階段
- 成長階段
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12 個月以上
- 在 200 位受訪的美國兒科牙醫之中，有 90% 人數同意 Philips 飲管杯的設計能讓口腔健康發展。89% 人數同意透過飲管吸吮可鍛煉口腔肌肉，提升口腔強度（美國 ind. Onl. 研究，2016 年 4 月）。Philips 與兒童語言治療師、牙醫、人體工學專家和助產士攜手研發。
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