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    4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

    SCF875/01

    1 獎項

    輕鬆自製嬰兒營養食物

    我們深明營養食物對寶寶健康成長十分重要。Philips Avent 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器讓您可以配合寶寶的需要，輕鬆自製美味食物。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,500.00

    4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

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    1000 毫升的攪拌瓶能在同時間預備最多四款食物

    4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器亦能讓您提早計劃細節，節省寶貴時間。攪拌瓶的 1000 毫升容量能讓您在同時間預備最多四款食物。先呈上一款食物，然後將另外三款放入雪櫃或冷藏箱。

    聲音警示的信息提示

    毋須費時親力親為。當食物已預備妥當，系統會發出一下特別的「嘟」聲響。收到提示後，您只需要翻轉攪拌瓶，啟動攪拌，然後選擇呈上食物或儲存並留待日後食用。

    技術規格

    • 技術規格

      容量
      • 1 升 ( 用作蒸煮和處理固體食物 )
      • 720 毫升 ( 用作攪拌和處理液體食物 )
      電線長度
      70  米
      電壓
      220-240 伏， 50-60Hz
      功率
      400  瓦
      安全級別
      1 級

    • 原產地

      中國

    • 內附配件

      飯勺
      食譜
      儲存盒（120 毫升）

    • 成長階段

      階段
      • 1 年或以上
      • 6 - 12 個月
      • 6 個月以上

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