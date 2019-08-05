蒸煮是相當健康的煮食方法。嶄新的蒸煮技術能夠讓蒸氣主由下往上循環流動，確保食材均勻受熱而不會煮沸，而所有食材的精華及質感都會在攪拌中得以保存。
簡單一個攪拌瓶，就能讓您順利炮製營養嬰兒食物。當食材經蒸煮後，您只需要提起並翻轉攪拌瓶，然後將其固定妥當，便可隨您心意進行攪拌。
由均勻攪碎的蔬果，到添加不同食材如肉類、魚類、莢果類，以至炮製出口感豐富的固體食物，我們的 4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器都會照顧寶寶不同階段需要。
4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器能讓您在同一器皿預備自製營養食物。您可以立刻將食物呈上，或是先將食物儲存於隨附的收藏器，往後再透過輕易使用的加熱或解凍功能，將食物加熱。
即使您已預備好嬰兒食物，4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器仍然實用可靠。攪拌瓶與刀片適用於洗碗機清洗，配合開放式設計的儲水箱，非常容易便可進行清洗與注水，讓您隨時使用清新蒸氣煮食。
下載應用程式，收集小寶寶的斷奶建議。尋找容易烹調的營養食譜，讓您緊貼日漸長大的寶寶。閱讀逐步說明的烹調指南和觀賞輕鬆的資訊短片，讓您獲悉更多實用提示與訣竅，從而讓寶寶斷奶階段更為暢順。
4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器亦能讓您提早計劃細節，節省寶貴時間。攪拌瓶的 1000 毫升容量能讓您在同時間預備最多四款食物。先呈上一款食物，然後將另外三款放入雪櫃或冷藏箱。
毋須費時親力親為。當食物已預備妥當，系統會發出一下特別的「嘟」聲響。收到提示後，您只需要翻轉攪拌瓶，啟動攪拌，然後選擇呈上食物或儲存並留待日後食用。
技術規格
原產地
內附配件
成長階段
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