這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
只要在 USB 或 MicroSD 咭中載入所要的內容，然後將咭插入播放機，您就再也不需煩惱沒有娛樂可選。
數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。此技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了數碼電台就無需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦無需在移動中手動重新調階。
搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。
左/右喇叭
設計和外表
音響系統
播放聲音
舒適
連接
選台器/接收/傳送
配件
電源
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