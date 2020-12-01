Shaver series 7000, 5000 替換剃鬚刀頭
讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$400.00
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Shaver series 7000, 5000 替換剃鬚刀頭
讓您的電鬚刨變成新的一樣
每 2 年更換刀頭以獲得最佳效能
- SteelPrecision 刀片
- 適用於所有 S7000
- 適用於稜角造型 S5000
- 不兼容舊版 S5000
兼容所有 S7xxx 及稜角造型 S5xxx
SH71 替換刀頭適用於所有 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 及稜角造型 5000 系列 (S5xxx)。此刀頭不兼容圓形輪廓設計的 5000 系列，該系列須使用 SH50 替換刀頭。
每一下都發揮強勁表現
每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。
更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能
更換剃鬚刀頭及重獲 100% 效能。
輕鬆重設電鬚刨
1. 按下電鬚刨的釋放鈕，即可拆下剃鬚刀頭固定座。2. 逆時針轉動固定環，將其取出。3. 取出舊的剃鬚刀頭，然後插入替換刀頭（凹槽與凸出的部分應完全貼合）。4. 放回固定環，然後順時針轉動，直至您聽到咔一聲。5. 重新裝上固定座，然後把它合上。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 適用產品類型
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所有 7000 系列電鬚刨
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稜角造型 5000 系列
- 各包裝中的剃鬚刀頭
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3
- 與 Philips Series 3000 進行比較測試。
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