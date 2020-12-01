輕鬆重設電鬚刨

1. 按下電鬚刨的釋放鈕，即可拆下剃鬚刀頭固定座。2. 逆時針轉動固定環，將其取出。3. 取出舊的剃鬚刀頭，然後插入替換刀頭（凹槽與凸出的部分應完全貼合）。4. 放回固定環，然後順時針轉動，直至您聽到咔一聲。5. 重新裝上固定座，然後把它合上。