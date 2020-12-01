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    Shaver series 7000, 5000 替換剃鬚刀頭

    SH71/51

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$400.00

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    每 2 年更換刀頭以獲得最佳效能

    • SteelPrecision 刀片
    • 適用於所有 S7000
    • 適用於稜角造型 S5000
    • 不兼容舊版 S5000
    兼容所有 S7xxx 及稜角造型 S5xxx

    兼容所有 S7xxx 及稜角造型 S5xxx

    SH71 替換刀頭適用於所有 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 及稜角造型 5000 系列 (S5xxx)。此刀頭不兼容圓形輪廓設計的 5000 系列，該系列須使用 SH50 替換刀頭。

    每一下都發揮強勁表現

    每一下都發揮強勁表現

    每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。

    更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能

    更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能

    更換剃鬚刀頭及重獲 100% 效能。

    輕鬆重設電鬚刨

    1. 按下電鬚刨的釋放鈕，即可拆下剃鬚刀頭固定座。2. 逆時針轉動固定環，將其取出。3. 取出舊的剃鬚刀頭，然後插入替換刀頭（凹槽與凸出的部分應完全貼合）。4. 放回固定環，然後順時針轉動，直至您聽到咔一聲。5. 重新裝上固定座，然後把它合上。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適用產品類型
      • 所有 7000 系列電鬚刨
      • 稜角造型 5000 系列
      各包裝中的剃鬚刀頭
      3
    Badge-D2C

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