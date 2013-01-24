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Wireless Bluetooth® headphones

SHB4385BK/00
  • 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+
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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4385BK/00

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處

    Wireless Bluetooth® headphones

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處

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    Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處

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    Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處

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      • 8.2 毫米驅動器 / 封閉式設計
      • 耳塞式
      • 6 + 6 小時播放時間
      • 安全貼合
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      穩定器讓耳機安全貼合

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      BASS+ True Wireless 耳機以安全貼合為設計宗旨，備有穩定器確保達致最貼合效果。

      USB 充電線

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      隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        阻抗
        16 Ohm
        喇叭直徑
        8.2 毫米
        頻率範圍
        9 - 21,000 Hz
        敏感度
        107  分貝
        振動膜
        PET

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.1
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽／結束通話
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        USB 線
        充電盒
        耳罩
        3 種尺寸

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        可重複充電
        待機時間
        50 小時
        通話時間
        6 小時
        音樂播放時間
        6  hr

      • 產品尺寸

        高度
        9.95  厘米
        寬度
        4.85  厘米
        深度
        4.85  厘米
        重量
        0.091  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        17.4  厘米
        寬度
        9.65  厘米
        深度
        5.25  厘米
        總重量
        0.165  千克
        淨重
        0.111  千克
        淨重
        0.054  千克
        EAN
        69 51613 98155 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        17  厘米
        寬度
        10.8  厘米
        高度
        19  厘米
        總重量
        0.61  千克
        淨重
        0.277  千克
        GTIN
        1 69 51613 98155 6
        淨重
        0.333  千克

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