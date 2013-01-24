用心感受。BASS+
Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處
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用心感受。BASS+
Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處
3 種矽膠耳罩尺寸，實現更佳貼合效果
6 小時的播放時間讓你持續享受音樂。連接至充電盒後，便可享受額外 6 小時播放時間。
BASS+ 耳機配備 8.2 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
簡單一按即可操控。輕按一下、兩下或三下以啟動不同功能和模式，讓你輕鬆控制音樂播放和接聽來電。
輕巧的充電盒附有方便易用的掛繩，讓你將充電盒掛在手袋並騰出雙手。
透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話
BASS+ 耳機採用密閉型聲學設計，可隔離環境噪音和保留動人音質，而增強的被動式噪音隔離技術可讓你沉浸在醉人的音樂之中。
BASS+ True Wireless 耳機以安全貼合為設計宗旨，備有穩定器確保達致最貼合效果。
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
設計
聲音
連接
舒適
配件
電源
產品尺寸
包裝尺寸
外盒