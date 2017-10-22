Wireless Bluetooth® headphones
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。 查看各種好處
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Wireless Bluetooth® headphones
用心感受。BASS+
- 8.2 毫米驅動器 / 封閉式設計
- 耳塞式
- 6 + 6 小時播放時間
- 安全貼合
3 種耳罩尺寸，實現最佳貼合效果
3 種矽膠耳罩尺寸，實現更佳貼合效果
充電電池可提供長達 6 小時的播放時間
6 小時的播放時間讓你持續享受音樂。連接至充電盒後，便可享受額外 6 小時播放時間。
8.2 毫米揚聲器驅動器
BASS+ 耳機配備 8.2 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。
感受得到的強勁重低音
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
藍牙無線技術
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
控制通話、音樂和音量
簡單一按即可操控。輕按一下、兩下或三下以啟動不同功能和模式，讓你輕鬆控制音樂播放和接聽來電。
附有掛繩的精巧充電盒
輕巧的充電盒附有方便易用的掛繩，讓你將充電盒掛在手袋並騰出雙手。
輕鬆進行免提通話
透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話
噪音隔離卓越
BASS+ 耳機採用密閉型聲學設計，可隔離環境噪音和保留動人音質，而增強的被動式噪音隔離技術可讓你沉浸在醉人的音樂之中。
穩定器讓耳機安全貼合
BASS+ True Wireless 耳機以安全貼合為設計宗旨，備有穩定器確保達致最貼合效果。
USB 充電線
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
9 - 21,000 Hz
- 喇叭直徑
-
8.2 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 敏感度
-
107
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
17
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.8
厘米
- 總重量
-
0.61
kg
- 高度
-
19
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98155 6
- 淨重
-
0.333
kg
- 淨重
-
0.277
kg
-
舒適
- 音量控制
-
是
- 來電管理
-
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
6
小時
- 待機時間
-
50 小時
- 通話時間
-
6 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.4
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.65
厘米
- 深度
-
5.25
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 98155 9
- 總重量
-
0.165
kg
- 淨重
-
0.111
kg
- 淨重
-
0.054
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
9.95
厘米
- 寬度
-
4.85
厘米
- 深度
-
4.85
厘米
- 重量
-
0.091
kg
-
配件
- USB 線
-
是
- 充電盒
-
是
- 耳罩
-
3 種尺寸
-
設計
- 顏色
-
黑色
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