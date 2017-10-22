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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4385BK/00

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 真無線耳機為你帶來強勁低音，同時體驗無拘束感覺。配備極致穩定的連線功能和超長電池壽命，加上小巧的充電殼，讓你從此不再受電線束縛。耳機配有耳掛，確保配戴時舒適穩固。

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    此產品已不再銷售。

    Wireless Bluetooth® headphones

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    用心感受。BASS+

    • 8.2 毫米驅動器 / 封閉式設計
    • 耳塞式
    • 6 + 6 小時播放時間
    • 安全貼合
    3 種耳罩尺寸，實現最佳貼合效果

    3 種耳罩尺寸，實現最佳貼合效果

    3 種矽膠耳罩尺寸，實現更佳貼合效果

    充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

    充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

    6 小時的播放時間讓你持續享受音樂。連接至充電盒後，便可享受額外 6 小時播放時間。

    8.2 毫米揚聲器驅動器

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    BASS+ 耳機配備 8.2 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。

    感受得到的強勁重低音

    感受得到的強勁重低音

    讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。

    藍牙無線技術

    藍牙無線技術

    輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。

    控制通話、音樂和音量

    控制通話、音樂和音量

    簡單一按即可操控。輕按一下、兩下或三下以啟動不同功能和模式，讓你輕鬆控制音樂播放和接聽來電。

    附有掛繩的精巧充電盒

    附有掛繩的精巧充電盒

    輕巧的充電盒附有方便易用的掛繩，讓你將充電盒掛在手袋並騰出雙手。

    輕鬆進行免提通話

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    透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話

    噪音隔離卓越

    噪音隔離卓越

    BASS+ 耳機採用密閉型聲學設計，可隔離環境噪音和保留動人音質，而增強的被動式噪音隔離技術可讓你沉浸在醉人的音樂之中。

    穩定器讓耳機安全貼合

    穩定器讓耳機安全貼合

    BASS+ True Wireless 耳機以安全貼合為設計宗旨，備有穩定器確保達致最貼合效果。

    USB 充電線

    USB 充電線

    隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      9 - 21,000 Hz
      喇叭直徑
      8.2 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      敏感度
      107  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      4.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      17  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.8  厘米
      總重量
      0.61  kg
      高度
      19  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      淨重
      0.333  kg
      淨重
      0.277  kg

    • 舒適

      音量控制
      來電管理
      • 接聽／結束通話
      • 拒接來電
      • 在通話與音樂之間切換

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      6  小時
      待機時間
      50 小時
      通話時間
      6 小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.4  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.65  厘米
      深度
      5.25  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      總重量
      0.165  kg
      淨重
      0.111  kg
      淨重
      0.054  kg

    • 產品尺寸

      高度
      9.95  厘米
      寬度
      4.85  厘米
      深度
      4.85  厘米
      重量
      0.091  kg

    • 配件

      USB 線
      充電盒
      耳罩
      3 種尺寸

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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