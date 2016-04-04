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  • 無線自由，強勁音效 無線自由，強勁音效 無線自由，強勁音效

    藍牙耳機

    SHB5250BK/00

    無線自由，強勁音效

    這款 Philips MyJam FreshTones BT 耳筒採用無線設計，方便攜帶。採用 14.2 毫米驅動器，可帶來強勁低音，並能緊貼耳朵輪廓。

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    建議零售價: HK$399.00

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    • 耳塞
    • 扁平纜線
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    藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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    利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。

    無線控制音樂的播放及通話

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    在不受纜線的拘束下，自由地聆聽音樂及進行通話。利用操作簡單的遙控器，可轉換歌曲、控制音量及接聽電話。

    Flex-grip 線扣可提升耳機，帶來堅固的連線性能。

    在耳機及纜線之間使用經橡膠處理的 Flex-grip 線扣，可防止因重複彎曲而導致連接能力受到影響，延長纜線的壽命。

    防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶

    扁平纜線可確保您的耳機線保持順暢而不會纏繞在一起。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      喇叭直徑
      14.2 毫米
      阻抗
      32 ohm
      頻率響應
      8 - 24 000  Hz
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      107  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      4.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      10  米

    • 外盒

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      9.5  厘米
      總重量
      0.286  kg
      高度
      13.3  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70924 5
      淨重
      0.105  kg
      淨重
      0.181  kg

    • 舒適

      音量控制
      來電管理
      接聽／結束通話

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      音樂播放時間
      4.5*  小時
      待機時間
      最長 55 小時
      通話時間
      4.5* 小時
      電池重量
      2.5 克

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      2.5  厘米
      深度
      9.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 25970 70924 8
      總重量
      0.074  kg
      淨重
      0.035  kg
      淨重
      0.039  kg

    • 產品尺寸

      高度
      8  厘米
      寬度
      4  厘米
      深度
      2  厘米
      重量
      0.0147  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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