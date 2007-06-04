耳塞耳機
低音增強反射器
擁有增強的低音效果，這款耳塞式耳機可讓您的雙耳舒適地享受優質音樂。 查看各種好處
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低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質
低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質，產生深沉而圓潤的低音。
14.8 毫米喇叭驅動器大大提高配戴的舒適感
14.8 毫米喇叭驅動器給您最優化的聽覺享受，體積小得可以非常舒適地配戴，卻能提供清晰和不失真的超大聲音。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 頻率響應
-
10 - 22 000
Hz
- 喇叭直徑
-
14.8
mm
- 敏感度
-
100
分貝
- 最大輸入功率
-
50
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 纜線長度
-
1
米
-
外盒
- EAN
-
87 12581 33604 2
- 長度
-
43
厘米
- 產品包裝數目
-
96
- 寬度
-
25
厘米
- 總重量
-
2.58
kg
- 高度
-
21
厘米
- 淨重
-
1.056
kg
- 淨重
-
1.524
kg
-
內紙箱
- 長度
-
20.6
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
12
厘米
- 高度
-
17.5
厘米
- 淨重
-
0.264
kg
- 總重量
-
0.552
kg
- 淨重
-
0.288
kg
- EAN
-
87 12581 33603 5
-
包裝尺寸
- 高度
-
11.6
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
8.4
厘米
- 深度
-
2.7
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 33602 8
- 總重量
-
0.02
kg
- 淨重
-
0.011
kg
- 淨重
-
0.009
kg
-
尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
13.5 厘米*3.2 厘米*17.5 厘米
- 重量
-
0.011
kg
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