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  • 低音增強反射器 低音增強反射器 低音增強反射器

    耳塞耳機

    SHE1350/00

    低音增強反射器

    擁有增強的低音效果，這款耳塞式耳機可讓您的雙耳舒適地享受優質音樂。

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    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      頻率響應
      10 - 22 000  Hz
      喇叭直徑
      14.8  mm
      敏感度
      100  分貝
      最大輸入功率
      50  毫瓦
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      纜線長度
      1  米

    • 外盒

      EAN
      87 12581 33604 2
      長度
      43  厘米
      產品包裝數目
      96
      寬度
      25  厘米
      總重量
      2.58  kg
      高度
      21  厘米
      淨重
      1.056  kg
      淨重
      1.524  kg

    • 內紙箱

      長度
      20.6  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      12  厘米
      高度
      17.5  厘米
      淨重
      0.264  kg
      總重量
      0.552  kg
      淨重
      0.288  kg
      EAN
      87 12581 33603 5

    • 包裝尺寸

      高度
      11.6  厘米
      包裝類型
      塑膠盒
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      8.4  厘米
      深度
      2.7  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      總重量
      0.02  kg
      淨重
      0.011  kg
      淨重
      0.009  kg

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      13.5 厘米*3.2 厘米*17.5 厘米
      重量
      0.011  kg

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