帶咪高風耳筒
明快生動的節奏、簡而有力的低音
時尚的 Philips Chromz 入耳式耳機輸出簡而有力的低音、設計美觀舒適。更備有多款真空金屬處理啞面塗層顏色，可配襯 iPhone 6S。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$209.00
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明快生動的節奏、簡而有力的低音
高品質真空金屬處理啞面修飾
3 種可互換的橡膠耳塞讓佩戴體驗更貼合
耳罩提供 3 種大小選擇，包括小、中和大，以完美切合個人需要。
內置咪高風可在聽歌和通話之間切換
內置咪高風可讓您輕鬆在聽歌和通話之間切換，讓您和親友緊密聯繫。
耳機經過真空金屬化加工，時尚的啞光塗層可提供額外的保護
優質的真空金屬化啞光塗層提供額外的保護，可完美配合 Phone 6S 使用
橢圓聲管插口根據人體工學設計，倍添舒適
橢圓管入口切合耳朵的形狀，可帶來符合人體工學的舒適體驗。
完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音
超小型耳機完美切合耳朵的內部，創造一個密封效果以阻隔外界噪音。
強勁的驅動器創造清晰的聲音及強勁的低音
設計小巧的 Philips Chromz 入耳式耳機卻裝有強勁的揚聲器，可為您帶來清晰的聲音和震撼的低音。
強化線纜緩和更持久耐用，連接效果更佳
為了延長耳筒壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率響應
-
12–22 000
Hz
- 振動膜
-
PET
- 語音線圈
-
CCAW
- 喇叭直徑
-
8.6
mm
- 敏感度
-
107
分貝
- 最大輸入功率
-
20
毫瓦
- 阻抗
-
28
ohm
-
連接
- 接線方式
-
對稱
- 連接器設備
-
鍍鉻
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
38
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
21
厘米
- 總重量
-
1.371
kg
- 高度
-
15
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70934 4
- 淨重
-
0.312
kg
- 淨重
-
1.059
kg
-
內紙箱
- 長度
-
17.9
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
9.5
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 淨重
-
0.039
kg
- 總重量
-
0.138
kg
- 淨重
-
0.099
kg
- GTIN
-
2 69 25970 70934 1
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 70934 7
- 總重量
-
0.037
kg
- 淨重
-
0.013
kg
- 淨重
-
0.024
kg
-
配件
- 耳套
-
3 種大小：包括小、中、大
-
設計
- 顏色
-
金色
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