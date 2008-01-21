電視耳筒
立體聲電視耳筒
這款全罩式耳筒適用於 HiFi 和電視娛樂設備，擁有可增強低音表現的音響反射器。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$120.00
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覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果
此系列 Philips 耳機有全尺寸設計耳罩，不單可覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果，同時並提供空間以置入更大、效能更高的驅動程式。
耳墊使配戴更舒適，低音更出色。
此系列 Philips 耳機造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。
長度適於在理想距離內觀看電視
超長 6 米纜線，便於您將耳筒連接到電視或任何音訊裝置。
同軸音量控制簡化音量調節的步驟
無須走到聲音來源的裝置，就能把音量調節至理想水平。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
關閉
- 頻率響應
-
9 - 23 000
Hz
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 磁鐵類型
-
鐵氧體
- 語音線圈
-
銅
- 喇叭直徑
-
40
mm
- 敏感度
-
95
分貝
- 最大輸入功率
-
50
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 纜線類型
-
OFC
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 連接器設備
-
鍍鉻
- 纜線長度
-
6
米
- 連接器
-
3.5 & 6.3
mm
-
外盒
- EAN
-
87 10895 95740 3
- 長度
-
69
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
41
厘米
- 總重量
-
13.2
kg
- 高度
-
49
厘米
- 淨重
-
6.792
kg
- 淨重
-
6.408
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
-
內紙箱
- 長度
-
39.8
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
32.9
厘米
- 高度
-
22.3
厘米
- 淨重
-
1.698
kg
- 總重量
-
2.94
kg
- 淨重
-
1.242
kg
- EAN
-
87 10895 95739 7
-
包裝尺寸
- 高度
-
24.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
10.7
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 10895 94588 2
- 總重量
-
0.404
kg
- 淨重
-
0.283
kg
- 淨重
-
0.121
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18.3
厘米
- 寬度
-
17.4
厘米
- 深度
-
9.7
厘米
- 重量
-
0.283
kg
-
配件
- 轉接器插頭
-
3.5 - 6.3
mm
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