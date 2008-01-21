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  • 立體聲電視耳筒 立體聲電視耳筒 立體聲電視耳筒

    電視耳筒

    SHP2500/97

    立體聲電視耳筒

    這款全罩式耳筒適用於 HiFi 和電視娛樂設備，擁有可增強低音表現的音響反射器。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$120.00

    電視耳筒

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    立體聲電視耳筒

    電視適用

    • 蓋耳式

    覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果

    此系列 Philips 耳機有全尺寸設計耳罩，不單可覆蓋整個耳部以取得最佳的音質效果，同時並提供空間以置入更大、效能更高的驅動程式。

    耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

    此系列 Philips 耳機造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

    長度適於在理想距離內觀看電視

    超長 6 米纜線，便於您將耳筒連接到電視或任何音訊裝置。

    同軸音量控制簡化音量調節的步驟

    無須走到聲音來源的裝置，就能把音量調節至理想水平。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      關閉
      頻率響應
      9 - 23 000  Hz
      振動膜
      聚酯薄膜
      磁鐵類型
      鐵氧體
      語音線圈
      喇叭直徑
      40  mm
      敏感度
      95  分貝
      最大輸入功率
      50  毫瓦
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      纜線類型
      OFC
      接線方式
      平行對稱設計
      連接器設備
      鍍鉻
      纜線長度
      6  米
      連接器
      3.5 & 6.3  mm

    • 外盒

      EAN
      87 10895 95740 3
      長度
      69  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      41  厘米
      總重量
      13.2  kg
      高度
      49  厘米
      淨重
      6.792  kg
      淨重
      6.408  kg

    • 便捷功能

      音量控制

    • 內紙箱

      長度
      39.8  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      32.9  厘米
      高度
      22.3  厘米
      淨重
      1.698  kg
      總重量
      2.94  kg
      淨重
      1.242  kg
      EAN
      87 10895 95739 7

    • 包裝尺寸

      高度
      24.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      10.7  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      87 10895 94588 2
      總重量
      0.404  kg
      淨重
      0.283  kg
      淨重
      0.121  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18.3  厘米
      寬度
      17.4  厘米
      深度
      9.7  厘米
      重量
      0.283  kg

    • 配件

      轉接器插頭
      3.5 - 6.3  mm

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • 同軸音量控制
    Badge-D2C

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