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    HiFi 立體聲耳機

    SHP9500/00

    高精準度的音效

    以時尚風格，享受真實的聽覺體驗。通過背開式架構和高精確性的 50 毫米喇叭驅動器的設計，為您帶來卓越的性能。

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    HiFi 立體聲耳機

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    透氣耳墊使長時間佩戴仍感舒適輕便。

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    頂級可透氣耳墊增強透氣度，分散壓力及熱度，使長時間佩戴倍感舒適。

    舒適雙層頭帶墊

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    鋼頭帶強力耐用

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    精美絕倫的背開式蓋耳式設計帶來逼真的音效

    聲學背開式結構可消除驅動器後方積聚的氣壓，讓喇叭振膜更自由地移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為順滑。

    角度精確的驅動器緊貼您的雙耳

    耳罩設計貼合耳朵的自然弧度，為您帶來精細準確的音效。音訊訊號會直接傳入耳朵，創造動感真實的聽覺體驗。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      頻率響應
      12 - 35 000  Hz
      磁鐵類型
      喇叭直徑
      50  mm
      敏感度
      101  分貝
      最大輸入功率
      200  毫瓦
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      纜線長度
      隨附可拆式 3.0 米纜線
      接線方式
      單向
      連接器設備
      鍍金

    • 外盒

      長度
      37.5  厘米
      產品包裝數目
      3
      長度
      14.8  吋
      寬度
      21  厘米
      總重量
      2.27  kg
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 87 12581 69144 5
      寬度
      8.3  吋
      高度
      9.3  吋
      淨重
      0.99  kg
      總重量
      5.004  磅
      淨重
      2.183  磅
      淨重
      1.28  kg
      淨重
      2.822  磅

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      12  厘米
      高度
      8.9  吋
      包括的產品數目
      1
      EAN
      87 12581 69144 8
      寬度
      7.7  吋
      總重量
      0.66  kg
      深度
      4.7  吋
      淨重
      0.33  kg
      總重量
      1.455  磅
      淨重
      0.728  磅
      淨重
      0.33  kg
      淨重
      0.728  磅

    • 產品尺寸

      高度
      20  厘米
      寬度
      17  厘米
      深度
      10  厘米
      寬度
      6.7  吋
      高度
      7.9  吋
      深度
      3.9  吋
      重量
      0.32  kg
      重量
      0.705  磅

    • 配件

      轉接器插頭
      鍍金 3.5 - 6.3  mm

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • SHP 轉接器，金色
    • Velcro 線圈
    Badge-D2C

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