HiFi 立體聲耳機
高精準度的音效
以時尚風格，享受真實的聽覺體驗。通過背開式架構和高精確性的 50 毫米喇叭驅動器的設計，為您帶來卓越的性能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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50 毫米釹合金驅動器可提供全聲譜音效
50 毫米釹合金喇叭驅動器呈現卓越 Hi-Fi 音質。
透氣耳墊使長時間佩戴仍感舒適輕便。
頂級可透氣耳墊增強透氣度，分散壓力及熱度，使長時間佩戴倍感舒適。
精美絕倫的背開式蓋耳式設計帶來逼真的音效
聲學背開式結構可消除驅動器後方積聚的氣壓，讓喇叭振膜更自由地移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為順滑。
角度精確的驅動器緊貼您的雙耳
耳罩設計貼合耳朵的自然弧度，為您帶來精細準確的音效。音訊訊號會直接傳入耳朵，創造動感真實的聽覺體驗。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 頻率響應
-
12 - 35 000
Hz
- 磁鐵類型
-
釹
- 喇叭直徑
-
50
mm
- 敏感度
-
101
分貝
- 最大輸入功率
-
200
毫瓦
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 纜線長度
-
隨附可拆式 3.0 米纜線
- 接線方式
-
單向
- 連接器設備
-
鍍金
-
外盒
- 長度
-
37.5
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 長度
-
14.8
吋
- 寬度
-
21
厘米
- 總重量
-
2.27
kg
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 87 12581 69144 5
- 寬度
-
8.3
吋
- 高度
-
9.3
吋
- 淨重
-
0.99
kg
- 總重量
-
5.004
磅
- 淨重
-
2.183
磅
- 淨重
-
1.28
kg
- 淨重
-
2.822
磅
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
12
厘米
- 高度
-
8.9
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 69144 8
- 寬度
-
7.7
吋
- 總重量
-
0.66
kg
- 深度
-
4.7
吋
- 淨重
-
0.33
kg
- 總重量
-
1.455
磅
- 淨重
-
0.728
磅
- 淨重
-
0.33
kg
- 淨重
-
0.728
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
20
厘米
- 寬度
-
17
厘米
- 深度
-
10
厘米
- 寬度
-
6.7
吋
- 高度
-
7.9
吋
- 深度
-
3.9
吋
- 重量
-
0.32
kg
- 重量
-
0.705
磅
-
配件
- 轉接器插頭
-
鍍金 3.5 - 6.3
mm
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