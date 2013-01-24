貼面過人，極致溫和
使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每分鐘可修剪高達 150,000 次，為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。72 片自動磨利刀片採用納米增強技術，配備特強持久鋒利刀片，時刻締造超貼面剃鬚效果。
Philips 高精確度懸掛系統確保刀片位置絕佳，每次修剪都極致精確，避免拉扯皮膚的不適感。
Philips 最先進的數碼摩打轉速極快。無論面部輪廓或鬍鬚密度如何，修剪效果同樣精確，性能絕佳。
配備卓越的 SkinGlide 塗層，可在皮膚上順滑移動。刀頭上的順滑金屬塗層，有效防止磨擦，帶來無比溫和的順滑感。
為電鬚刨無線充電，或將其他兼容 Qi 的裝置輕鬆放置在隨附的充電板上充電。
智能鬍鬚感應器以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
調校電鬚刨的速度，根據您的膚質和偏好個人化您的剃鬚流程。
最貼面順滑的電鬚刨。360-D+ 靈活刀頭全方位緊貼每個輪廓曲線，捕捉平時難以剃除的鬍鬚。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用親膚的 SmartClick 修髮器，預先修剪鬍鬚。最適合修剪鬢角和鬍子造型。
收納盒可保護電鬚刨、配件及Qi 無線充電板。
憑藉特別設計機身內部，只需用清水徹底清潔電鬚刨，方便簡單。您只需打開剃鬚刀頭，在水龍頭下清洗兩側，即可徹底潔淨。
使用 Qi 無線充電板，在 3 小時內即可完全充電。電鬚刨配備強大的鋰離子電池，可使用多年。
剃鬚效能
配件
方便易用
設計
電源
服務