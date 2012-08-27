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筆記簿型 USB 喇叭

SPA20/12
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    筆記簿型 USB 喇叭

    SPA20/12

    絕佳音色

    適合播放音樂、語音和配樂！只需連接到筆記簿型電腦，便可讓您的音樂和聲音生色不少，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理令您的桌面保持整潔！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$99.00

    筆記簿型 USB 喇叭

    絕佳音色

    適合播放音樂、語音和配樂！只需連接到筆記簿型電腦，便可讓您的音樂和聲音生色不少，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理令您的桌面保持整潔！ 查看各種好處

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      • USB 供電
      • 音訊輸入
      USB 充電插頭

      USB 充電插頭

      USB 線纜插頭隨插即用，可直接插入任何 USB 連接埠，您的筆記簿型電腦會自動將其識別為卸除式 USB 大量儲存裝置。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      豐富的重低音效果

      此款 Philips 電腦喇叭透過喇叭音箱系統提供出色音質，帶來豐富的重低音效果。

      適用於播放音樂、玩遊戲、看電影及網上影片

      這款筆記簿型電腦與 Netbook 的完美配件讓您可以播放多媒體音樂和視訊，欣賞卓越的音質。

      技術規格

      • 連接

        纜線長度
        1.5 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲

      • 包裝內容

        衛星數目
        2
        快速安裝指南

      • 音響系統

        頻率範圍
        20Hz-20kHz
        總輸出功率
        3 瓦
        輸入阻抗
        10ohm
        訊噪比
        >75dB
        電源
        220伏特 50Hz
        THD
        <1%

      • 音響系統左/右頻道

        音效功率放大器
        Class-AB 放大器
        聲道分離度
        >45dB
        標準輸出功率
        1.5 瓦 x 2
        輸入敏感度
        600mV

      • 左/右喇叭

        驅動器功率範圍
        1-5 瓦 x 2
        喇叭驅動器
        2.5
        頻率範圍
        75Hz-20kHz
        實質阻抗
        4ohm
        敏感度
        85dB (2.83V/1m)

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