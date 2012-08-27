筆記簿型 USB 喇叭 SPA20/12
絕佳音色
適合播放音樂、語音和配樂！只需連接到筆記簿型電腦，便可讓您的音樂和聲音生色不少，進而獲得強大的聽覺體驗。便利的電線管理令您的桌面保持整潔！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$99.00
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絕佳音色
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USB 充電插頭
USB 線纜插頭隨插即用，可直接插入任何 USB 連接埠，您的筆記簿型電腦會自動將其識別為卸除式 USB 大量儲存裝置。
音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
豐富的重低音效果
此款 Philips 電腦喇叭透過喇叭音箱系統提供出色音質，帶來豐富的重低音效果。
適用於播放音樂、玩遊戲、看電影及網上影片
這款筆記簿型電腦與 Netbook 的完美配件讓您可以播放多媒體音樂和視訊，欣賞卓越的音質。
技術規格
-
連接
- 纜線長度
-
1.5 米
- 連接器
-
3.5 毫米立體聲
-
包裝內容
- 衛星數目
-
2
- 快速安裝指南
-
是
-
音響系統
- 頻率範圍
-
20Hz-20kHz
- 總輸出功率
-
3 瓦
- 輸入阻抗
-
10ohm
- 訊噪比
-
>75dB
- 電源
-
220伏特 50Hz
- THD
-
<1%
-
音響系統左/右頻道
- 音效功率放大器
-
Class-AB 放大器
- 聲道分離度
-
>45dB
- 標準輸出功率
-
1.5 瓦 x 2
- 輸入敏感度
-
600mV
-
左/右喇叭
- 驅動器功率範圍
-
1-5 瓦 x 2
- 喇叭驅動器
-
2.5
- 頻率範圍
-
75Hz-20kHz
- 實質阻抗
-
4ohm
- 敏感度
-
85dB (2.83V/1m)
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