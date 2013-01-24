簡便的電腦鏡頭
簡便的電腦鏡頭 SPC230 名副其實，簡單易用。隨插即用，透過 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務輕鬆享受免費的視訊聊天。高品質的解像度和弱光增強令眼睛得到放鬆。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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簡便的電腦鏡頭 SPC230 名副其實，簡單易用。隨插即用，透過 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務輕鬆享受免費的視訊聊天。高品質的解像度和弱光增強令眼睛得到放鬆。 查看各種好處
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簡便的電腦鏡頭 SPC230 名副其實，簡單易用。隨插即用，透過 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務輕鬆享受免費的視訊聊天。高品質的解像度和弱光增強令眼睛得到放鬆。 查看各種好處
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簡便的電腦鏡頭
簡便的電腦鏡頭 SPC230 名副其實，簡單易用。隨插即用，透過 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務輕鬆享受免費的視訊聊天。高品質的解像度和弱光增強令眼睛得到放鬆。 查看各種好處
這款電腦鏡頭可提供 130 萬像素（內插）的視訊和照片解像度。因此，您拍攝出高質素的照片，即使以大尺寸打印圖像，亦能夠保持出色的攝影效果。
請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。
低光照強化功能可增強在光線不足的條件下拍攝照片的亮度。
方便的可旋轉機身讓電腦鏡頭可對準任何方位，讓輕鬆自如地使用網絡攝影功能。只需將攝像機向 360° 任意方位旋轉，無需移動電腦鏡頭即可拍攝到房間的任何角落。
安裝和使用電腦鏡頭只需輕鬆的 3 個步驟。1. 安裝軟件 2. 插入攝影機 3. 即時啟動視訊通話
配有獨立外置咪高風，你可任意放在最佳收音位置，將高品質的聲音添加到您的視像聊天中。
此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。
只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。
多功能支架讓您可以輕易地將電腦鏡頭穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上。此設計尤其穩固，不會在通過過程中移動或跌落。
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