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筆記簿型電腦鏡頭

SPC230NC/00
  • 簡便的電腦鏡頭 簡便的電腦鏡頭 簡便的電腦鏡頭
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    筆記簿型電腦鏡頭

    SPC230NC/00

    簡便的電腦鏡頭

    簡便的電腦鏡頭 SPC230 名副其實，簡單易用。隨插即用，透過 Skype、Windows Live Messenger 或其他即時傳訊服務輕鬆享受免費的視訊聊天。高品質的解像度和弱光增強令眼睛得到放鬆。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    簡便的電腦鏡頭

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      130 萬像素解像度（內插）提升影像質素

      這款電腦鏡頭可提供 130 萬像素（內插）的視訊和照片解像度。因此，您拍攝出高質素的照片，即使以大尺寸打印圖像，亦能夠保持出色的攝影效果。

      每秒 30 格影像，畫面流暢

      請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

      低光照強化模式有利於在光線不足的環境中拍出品質較好的圖像。

      低光照強化功能可增強在光線不足的條件下拍攝照片的亮度。

      可旋轉機身，讓鏡頭對準拍攝方位

      方便的可旋轉機身讓電腦鏡頭可對準任何方位，讓輕鬆自如地使用網絡攝影功能。只需將攝像機向 360° 任意方位旋轉，無需移動電腦鏡頭即可拍攝到房間的任何角落。

      容易安裝及使用

      安裝和使用電腦鏡頭只需輕鬆的 3 個步驟。1. 安裝軟件 2. 插入攝影機 3. 即時啟動視訊通話

      獨立的外接咪高風，錄音不受限制

      配有獨立外置咪高風，你可任意放在最佳收音位置，將高品質的聲音添加到您的視像聊天中。

      兼容所有即時訊息服務

      此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已將所有即時傳信服務考慮在內，你可將影像加入到 Skype、Windows Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger 以及其他即時傳信服務。

      Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片

      只須按一下此按鈕，你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件，然後與其人分享，與眾同樂。

      可穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上

      多功能支架讓您可以輕易地將電腦鏡頭穩固地安裝在各種顯示器、筆記簿型電腦或桌面上。此設計尤其穩固，不會在通過過程中移動或跌落。

      技術規格

      • 技術

        感應器
        VGA CMOS
        鏡頭最大光圈
        F:2.8
        鏡頭視角
        50 度
        鏡頭構造
        1 個元件
        白平衡
        2600 – 7600 k
        最小光照
        < 5 lux
        資料格式
        RGB
        色深
        24 bit

      • 解像度

        影像解像度
        VGA
        照片解像度
        VGA
        內插式影片解像度
        130 MP
        內插照片解像度
        130 MP
        最大畫面速率
        30 fps

      • 音訊

        咪高風
        外置咪高風

      • 配件

        附配件
        外置咪高風

      • 其他功能

        Snapshot按鈕
        開/關活動 LED 指示燈

      • 軟件

        新增視訊至
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Pentium III 500 MHz
        RAM 記憶體
        128 MB RAM
        硬碟空間
        200 MB
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        1.5 米
        接口
        USB 1.1
        電源
        USB 線供電

      • 包裝尺寸

        高度
        18.7  厘米
        寬度
        19.2  厘米
        深度
        9.4  厘米
        淨重
        0.082  千克
        總重量
        0.357  千克
        淨重
        0.275  千克
        EAN
        87 12581 39589 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外盒

        長度
        40  厘米
        寬度
        30.1  厘米
        高度
        22  厘米
        淨重
        0.492  千克
        總重量
        2.8  千克
        淨重
        2.308  千克
        EAN
        87 12581 39590 2
        產品包裝數目
        6

      • 尺寸

        産品深度
        75  毫米
        産品高度
        125  毫米
        產品重量 (克)
        82 g
        産品寬度
        35  毫米

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