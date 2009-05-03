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Cinema 21:9

電視機座

ST569954/10
  • Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果 Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果 Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果
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    Cinema 21:9 電視機座

    ST569954/10

    Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果

    這款配搭玻璃與金屬塗層的高品質底座是您室內的理想擺設

    此產品已不再銷售。

    Cinema 21:9 電視機座

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      優雅而堅固的金屬支架

      優雅而堅固的金屬支架。電視似乎浮動起來，增强了其設計。

      優質玻璃頂板

      支架上配有優質玻璃頂板

      技術規格

      • 相關產品

        兼容於
        56PFL9954

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 尺寸

        機座高度
        200  毫米
        機座深度
        325  毫米
        機座寬度
        565  毫米
        包裝盒高度
        280  毫米
        包裝盒深度
        390  毫米
        包裝盒寬度
        660  毫米
        重量 (含包裝)
        8.5  千克

      • 包裝資料

        交貨形式
        完全裝配

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