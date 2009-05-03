Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果
這款配搭玻璃與金屬塗層的高品質底座是您室內的理想擺設
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果
這款配搭玻璃與金屬塗層的高品質底座是您室內的理想擺設
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Cinema 21:9 電視具有舒適的視覺效果
這款配搭玻璃與金屬塗層的高品質底座是您室內的理想擺設
電視底座與 Philips Cinema 21:9 的設計相匹配
可方便地進行 30° 旋轉，欣賞節目更輕鬆
優雅而堅固的金屬支架。電視似乎浮動起來，增强了其設計。
支架上配有優質玻璃頂板
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