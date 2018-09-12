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  • 強勁電鬚刨，倍感舒適貼面 強勁電鬚刨，倍感舒適貼面 強勁電鬚刨，倍感舒適貼面

    Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨

    SW6710/15

    強勁電鬚刨，倍感舒適貼面

    使用V 形精確切剃系統徹底剃鬚。即使是3日鬚 ，我們的V 形精確切剃系統可幫你輕鬆剃淨，同時減少拉扯。*

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,298.00

    Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨

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    強勁電鬚刨，倍感舒適貼面

    V 形精確切剃系統 徹底剃淨！

    • V 形精確切剃系統
    • 8 向輪廓感應刀頭
    • Turbo+ 加速模式
    • SmartClick 修髮器
    即使是3日鬚，V 形精確切剃系統亦能帶來快速剃淨

    即使是3日鬚，V 形精確切剃系統亦能帶來快速剃淨

    體驗完美貼面的剃鬚效果。即使是3日鬚，V 形精確切剃系統仍能準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面 30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。

    72 片轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚

    72 片轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚

    72 片自動研磨刀片。每分鐘 151000 次交叉修剪。即使是向不同方向生長的鬍鬚，都能徹底剃除。

    8 向靈活浮動，達至最佳的剃鬚效果

    8 向靈活浮動，達至最佳的剃鬚效果

    8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。

    強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位

    強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位

    啟動Turbo 加速模式，在剃除鬍鬚濃密處時可加速 20%。

    Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃

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    電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。

    完成充電後，即可無線剃鬚 60 分鐘

    完成充電後，即可無線剃鬚 60 分鐘

    充電 1 小時後，即可無線剃鬚約 60 分鐘，約可剃鬚 20 次。本電鬚刨只限無線操作使用。

    1 小時充電時間

    1 小時充電時間

    節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

    可將鬚刨放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨

    可將鬚刨放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨

    只需打開刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

    插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      收納袋
      旅行收納袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      60 分鐘 / 剃鬚 20 次
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      備用電量
      0.1  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      顏色
      星球大戰韓索羅

    • 服務

      2 年保養
      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH90

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      8 向輪廓感應刀頭
      肌膚舒適
      • 肌膚保護技術
      • AquaTec 乾濕剃鬚
      剃鬚系統
      • 至尊 V 形精確切剃系統
      • 72 片自動研磨刀片
      Turbo+ 模式
      為鬚刨提升 20% 動力

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      操作
      • 無線使用
      • 使用前請拔去電源

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 豪華收藏袋
    • SmartClick 精確修髮器
    Badge-D2C

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