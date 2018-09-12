Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨
強勁電鬚刨，倍感舒適貼面
使用V 形精確切剃系統徹底剃鬚。即使是3日鬚 ，我們的V 形精確切剃系統可幫你輕鬆剃淨，同時減少拉扯。* 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,298.00
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Star Wars special edition 乾濕兩用電鬚刨
強勁電鬚刨，倍感舒適貼面
V 形精確切剃系統 徹底剃淨！
- V 形精確切剃系統
- 8 向輪廓感應刀頭
- Turbo+ 加速模式
- SmartClick 修髮器
即使是3日鬚，V 形精確切剃系統亦能帶來快速剃淨
體驗完美貼面的剃鬚效果。即使是3日鬚，V 形精確切剃系統仍能準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬍鬚也可徹底剃淨。更貼面 30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。
72 片轉動刀片能從所有角度導入並剃走鬍鬚
72 片自動研磨刀片。每分鐘 151000 次交叉修剪。即使是向不同方向生長的鬍鬚，都能徹底剃除。
8 向靈活浮動，達至最佳的剃鬚效果
8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬍鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。
強效多 20%， 有助剃除鬍鬚濃密的部位
啟動Turbo 加速模式，在剃除鬍鬚濃密處時可加速 20%。
Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃
電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。
完成充電後，即可無線剃鬚 60 分鐘
充電 1 小時後，即可無線剃鬚約 60 分鐘，約可剃鬚 20 次。本電鬚刨只限無線操作使用。
1 小時充電時間
節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。
可將鬚刨放在水龍頭下輕鬆沖洗乾淨
只需打開刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子
插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片
所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。
技術規格
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配件
- SmartClick
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修髮器
- 收納袋
-
旅行收納袋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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60 分鐘 / 剃鬚 20 次
- 電池類型
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鋰離子電池
- 充電
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 備用電量
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0.1
瓦
- 最大功率
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9
瓦
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
- 顏色
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星球大戰韓索羅
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服務
- 2 年保養
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是
- 替換刀頭
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每 2 年更換一次 SH90
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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8 向輪廓感應刀頭
- 肌膚舒適
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- 剃鬚系統
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- Turbo+ 模式
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為鬚刨提升 20% 動力
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方便易用
- 清潔
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可水洗機身
- 乾濕兩用
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乾濕兩用
- 操作
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- 與 Philips 上一代產品相比更貼面 30%，更少來回剃鬚動作
- 與 Philips 上一代產品相比可剃多 20% 鬍鬚
- 使用 Turbo+ 加速模式時強效多 20%
- 與 Philips 上一代產品相比，即使 3 天沒有剃鬚亦可減少拉扯
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