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    耳塞式無線運動型耳機

    TAA5205BK/00

    時刻貼合雙耳

    從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    耳塞式無線運動型耳機

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    時刻貼合雙耳

    • 靈活的雙向設計
    • 20 小時播放時間。
    • 通話清晰，配備單聲道模式
    • IPX7 防水防汗
    專為運動而設，與您日夜相伴

    專為運動而設，與您日夜相伴

    6 毫米驅動器呈現清脆、清晰的音質和強勁低音。從您最愛的播放清單到播客，甚至更多精彩內容，都可暢快聆聽，讓您隨著音樂躍動。

    IPX7 防水防汗

    IPX7 防水防汗

    這款真無線運動型耳機具備 IPX7 防水等級，代表可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。不論您流汗再多，耳朵輪廓如何，都不會脫落。

    可分離式耳鈎設計，造型隨心所欲

    可分離式耳鈎設計，造型隨心所欲

    無論是在公園慢跑，抑或進行激烈的 HIIT 訓練，耳鈎設計都令耳機穩固貼服。您可選用三種不同尺寸的矽膠耳塞護蓋，不運動時亦可拆下耳鈎。

    通話清晰，配備單聲道模式

    可整對佩戴，又可單邊佩戴。單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話，您亦可切換耳機，過程一字不漏。適合需要長時間通話的情況。

    穩定連接，耳機整合控制功能

    藍牙連接穩定，由您從充電盒取出耳機的那一刻起，耳機便準備好配對。耳機上的按鈕讓您輕鬆掌控音樂和通話。

    攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間

    充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時播放時間。充電一次即可享受長達 5 小時的播放時間，快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用隨附的 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20 000 Hz
      喇叭直徑
      6 mm
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      111 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      • AAC
      • SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      31  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22  厘米
      總重量
      5.6  kg
      高度
      36  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      淨重
      2.9328  kg
      淨重
      2.6672  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX7
      TWS 單聲道模式
      控制類型
      觸覺

    • 內紙箱

      長度
      14.4  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10  厘米
      高度
      16  厘米
      淨重
      0.3666  kg
      總重量
      0.654  kg
      淨重
      0.2874  kg
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      5 +15  小時
      通話時間
      5 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium-ion (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium-ion (built-in)
      電池重量（總重量）
      13  克
      電池容量（充電盒）
      450  mAh
      電池容量（耳機）
      50  mAh
      待機電池使用時間
      200 hr

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      總重量
      0.195  kg
      淨重
      0.1222  kg
      淨重
      0.0728  kg

    • 產品尺寸

      纜線長度
      0  厘米
      高度
      3.5  厘米
      寬度
      8.7  厘米
      深度
      6  厘米
      重量
      0.087  kg

    • 配件

      其他
      一對鎖蓋
      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      可拆式耳掛
      3 對
      充電盒
      充電電線
      USB-C 電線，500 毫米

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      耳掛
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      • 耳掛
      • 矽膠耳塞

    • UPC

      UPC
      8 40063 20162 0

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      語音控制
      語音助理支援

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