耳塞式無線運動型耳機
時刻貼合雙耳
從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。 查看各種好處
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時刻貼合雙耳
- 靈活的雙向設計
- 20 小時播放時間。
- 通話清晰，配備單聲道模式
- IPX7 防水防汗
專為運動而設，與您日夜相伴
6 毫米驅動器呈現清脆、清晰的音質和強勁低音。從您最愛的播放清單到播客，甚至更多精彩內容，都可暢快聆聽，讓您隨著音樂躍動。
IPX7 防水防汗
這款真無線運動型耳機具備 IPX7 防水等級，代表可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。不論您流汗再多，耳朵輪廓如何，都不會脫落。
可分離式耳鈎設計，造型隨心所欲
無論是在公園慢跑，抑或進行激烈的 HIIT 訓練，耳鈎設計都令耳機穩固貼服。您可選用三種不同尺寸的矽膠耳塞護蓋，不運動時亦可拆下耳鈎。
通話清晰，配備單聲道模式
可整對佩戴，又可單邊佩戴。單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話，您亦可切換耳機，過程一字不漏。適合需要長時間通話的情況。
穩定連接，耳機整合控制功能
藍牙連接穩定，由您從充電盒取出耳機的那一刻起，耳機便準備好配對。耳機上的按鈕讓您輕鬆掌控音樂和通話。
攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間
充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時播放時間。充電一次即可享受長達 5 小時的播放時間，快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用隨附的 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20 000 Hz
- 喇叭直徑
-
6 mm
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
111 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
31
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22
厘米
- 總重量
-
5.6
kg
- 高度
-
36
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11188 9
- 淨重
-
2.9328
kg
- 淨重
-
2.6672
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX7
- TWS 單聲道模式
-
是
- 控制類型
-
觸覺
-
內紙箱
- 長度
-
14.4
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10
厘米
- 高度
-
16
厘米
- 淨重
-
0.3666
kg
- 總重量
-
0.654
kg
- 淨重
-
0.2874
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11188 6
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
5 +15
小時
- 通話時間
-
5 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium-ion (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium-ion (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
13
克
- 電池容量（充電盒）
-
450
mAh
- 電池容量（耳機）
-
50
mAh
- 待機電池使用時間
-
200 hr
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11188 2
- 總重量
-
0.195
kg
- 淨重
-
0.1222
kg
- 淨重
-
0.0728
kg
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
0
厘米
- 高度
-
3.5
厘米
- 寬度
-
8.7
厘米
- 深度
-
6
厘米
- 重量
-
0.087
kg
-
配件
- 其他
-
一對鎖蓋
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 可拆式耳掛
-
3 對
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 電線，500 毫米
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
耳掛
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20162 0
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
語音控制
- 語音助理支援
-
是
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