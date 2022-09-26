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  • 動態低音效果 動態低音效果 動態低音效果

    帶麥克風耳機

    TAE1126BK/97

    動態低音效果

    強勁的 10 毫米驅動器帶來動態低音效果和清晰音質。配備整合式線控麥克風及接聽來電按鈕，方便通話。

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    帶麥克風耳機

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    動態低音效果

    播放音樂並同時通話

    • 10 毫米驅動器/封閉式
    • 耳塞式
    • 黑色
    3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合

    3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合

    由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。

    內置咪高風和通話按鈕

    內置咪高風和通話按鈕

    憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。

    1.2 米長的纜線最適合戶外使用

    配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

    完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音

    Philips 耳筒的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。

    橡膠線應力釋放裝置可增強耐用性

    為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。

    技術規格

    • 聲音

      喇叭直徑
      10 毫米
      阻抗
      32 Ohm (+/-20%)
      語音線圈
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      104 dB (+/-3dB)
      類型
      動態

    • 連接

      接線方式
      平行對稱設計
      纜線長度
      1.2 米
      麥克風
      內置麥克風
      纜線類型
      連接器設備
      鍍鉻

    • 外盒

      長度
      39  厘米
      產品包裝數目
      96
      寬度
      26.5  厘米
      總重量
      4.2  kg
      高度
      44.2  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13021 7
      淨重
      1.344  kg
      淨重
      2.856  kg

    • 內紙箱

      長度
      36.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      12  厘米
      高度
      20.3  厘米
      淨重
      0.336  kg
      總重量
      0.91  kg
      淨重
      0.574  kg
      GTIN
      2 48 95229 13021 4

    • 包裝尺寸

      高度
      17  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      5  厘米
      深度
      2.8  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13021 0
      總重量
      0.032  kg
      淨重
      0.014  kg
      淨重
      0.018  kg

    • 產品尺寸

      高度
      12  厘米
      寬度
      3.2  厘米
      深度
      2  厘米
      重量
      0.013  kg

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