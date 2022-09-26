動態低音效果
強勁的 10 毫米驅動器帶來動態低音效果和清晰音質。配備整合式線控麥克風及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處
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3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
內置咪高風和通話按鈕
憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音
Philips 耳筒的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。
橡膠線應力釋放裝置可增強耐用性
為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
技術規格
-
聲音
- 喇叭直徑
-
10 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm (+/-20%)
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
104 dB (+/-3dB)
- 類型
-
動態
-
連接
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 纜線長度
-
1.2 米
- 麥克風
-
內置麥克風
- 纜線類型
-
銅
- 連接器設備
-
鍍鉻
-
外盒
- 長度
-
39
厘米
- 產品包裝數目
-
96
- 寬度
-
26.5
厘米
- 總重量
-
4.2
kg
- 高度
-
44.2
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13021 7
- 淨重
-
1.344
kg
- 淨重
-
2.856
kg
-
內紙箱
- 長度
-
36.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
12
厘米
- 高度
-
20.3
厘米
- 淨重
-
0.336
kg
- 總重量
-
0.91
kg
- 淨重
-
0.574
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13021 4
-
包裝尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
5
厘米
- 深度
-
2.8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13021 0
- 總重量
-
0.032
kg
- 淨重
-
0.014
kg
- 淨重
-
0.018
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
12
厘米
- 寬度
-
3.2
厘米
- 深度
-
2
厘米
- 重量
-
0.013
kg
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