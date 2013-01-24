主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

配備麥克風的耳塞式耳機

TAE1205BK/00
  • 享受音樂，不受電線纏繞 享受音樂，不受電線纏繞 享受音樂，不受電線纏繞
    -{discount-value}

    配備麥克風的耳塞式耳機

    TAE1205BK/00

    享受音樂，不受電線纏繞

    近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處

    配備麥克風的耳塞式耳機

    享受音樂，不受電線纏繞

    近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處

    享受音樂，不受電線纏繞

    近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處

    配備麥克風的耳塞式耳機

    享受音樂，不受電線纏繞

    近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處

    類似產品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      享受音樂，不受電線纏繞

      • 8 毫米 驅動器/ 封閉式
      • 耳塞式

      IPX4 防濺防汗

      這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。

      穩固、靈活、舒適

      靈活耳塞可貼合耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。

      磁性耳塞。扁平防纏電線

      此系列耳機配備磁性耳塞，耳塞可以吸在一起，而扁平耳機電線可防止纏繞。從手袋或口袋中取出時，無需解開結頭即可聆聽播放清單。

      線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話

      接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。

      7 小時播放時間。USB-C 充電

      8 毫米釹合金驅動器可提供絕佳音色，透過 USB-C 充電 2 小時更可獲得長達 7 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1 小時。

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

      智能配對，自動尋找藍牙裝置

      只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        喇叭直徑
        8 毫米
        振動膜
        PET
        類型
        動態
        敏感度
        108.5  分貝

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        7  hr

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        GTIN
        1 48 95229 11031 8
        總重量
        1.876  千克
        高度
        12.8  厘米
        長度
        19  厘米
        淨重
        1.296  千克
        淨重
        0.58  千克
        寬度
        11.2  厘米

      • 包裝尺寸

        EAN
        48 95229 11031 1
        深度
        3  厘米
        總重量
        0.064  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.054  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.01  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        9.6  厘米

      • 產品尺寸

        纜線長度
        61.8  厘米
        深度
        0  厘米
        高度
        2.25  厘米
        重量
        0.035  千克
        寬度
        1.4  厘米

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記