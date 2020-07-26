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    配備麥克風的耳塞式耳機

    TAE1205BK/00

    享受音樂，不受電線纏繞

    近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    配備麥克風的耳塞式耳機

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    享受音樂，不受電線纏繞

    • 8 毫米 驅動器/ 封閉式
    • 舒適緊貼
    • IPX4 防濺/防汗
    • 一流的被動式噪音阻隔

    IPX4 防濺防汗

    這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。

    穩固、靈活、舒適

    靈活耳塞可貼合耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。

    磁性耳塞。扁平防纏電線

    此系列耳機配備磁性耳塞，耳塞可以吸在一起，而扁平耳機電線可防止纏繞。從手袋或口袋中取出時，無需解開結頭即可聆聽播放清單。

    線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。

    7 小時播放時間。USB-C 充電

    8 毫米釹合金驅動器可提供絕佳音色，透過 USB-C 充電 2 小時更可獲得長達 7 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1 小時。

    3 種橡膠耳塞護蓋可供更換

    -

    8 毫米釹合金驅動器。帶來絕佳音色

    -

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    智能配對，自動尋找藍牙裝置

    只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

    佩戴穩固的耳塞。更佳的被動式噪音阻隔。

    -

    充電 15 分鐘，播放 1 小時

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      8 毫米
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      108.5 dB (1K Hz)
      失真 (THD)
      < 3% THD
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.1
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      11.2  厘米
      總重量
      0.339  kg
      高度
      12.8  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      淨重
      0.132  kg
      淨重
      0.207  kg

    • 便捷功能

      音量控制
      防水
      IPX4
      磁性耳塞
      控制類型
      按鈕

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      1 件
      音樂播放時間
      7  小時
      通話時間
      5 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15mins for 1 hr
      電池重量（總重量）
      2.2  克
      電池容量（耳機）
      100  mAh
      待機電池使用時間
      60 hr
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      總重量
      0.081  kg
      淨重
      0.044  kg
      淨重
      0.037  kg

    • 產品尺寸

      纜線長度
      64  厘米
      高度
      1.5  厘米
      寬度
      2.5  厘米
      深度
      0  厘米
      重量
      0.015  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電電線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      耳塞式
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • 語音助手

      兼容語音助理
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

    Badge-D2C

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