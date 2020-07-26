配備麥克風的耳塞式耳機
享受音樂，不受電線纏繞
近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處
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享受音樂，不受電線纏繞
- 8 毫米 驅動器/ 封閉式
- 舒適緊貼
- IPX4 防濺/防汗
- 一流的被動式噪音阻隔
IPX4 防濺防汗
這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。
穩固、靈活、舒適
靈活耳塞可貼合耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。
磁性耳塞。扁平防纏電線
此系列耳機配備磁性耳塞，耳塞可以吸在一起，而扁平耳機電線可防止纏繞。從手袋或口袋中取出時，無需解開結頭即可聆聽播放清單。
線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。
7 小時播放時間。USB-C 充電
8 毫米釹合金驅動器可提供絕佳音色，透過 USB-C 充電 2 小時更可獲得長達 7 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1 小時。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
智能配對，自動尋找藍牙裝置
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
8 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
108.5 dB (1K Hz)
- 失真 (THD)
-
< 3% THD
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.1
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11.2
厘米
- 總重量
-
0.339
kg
- 高度
-
12.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11031 8
- 淨重
-
0.132
kg
- 淨重
-
0.207
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX4
- 磁性耳塞
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
1 件
- 音樂播放時間
-
7
小時
- 通話時間
-
5 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15mins for 1 hr
- 電池重量（總重量）
-
2.2
克
- 電池容量（耳機）
-
100
mAh
- 待機電池使用時間
-
60 hr
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11031 1
- 總重量
-
0.081
kg
- 淨重
-
0.044
kg
- 淨重
-
0.037
kg
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
64
厘米
- 高度
-
1.5
厘米
- 寬度
-
2.5
厘米
- 深度
-
0
厘米
- 重量
-
0.015
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電電線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
耳塞式
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20150 7
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
是
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
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