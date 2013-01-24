享受音樂，不受電線纏繞

近距離享受音樂。這款無線耳機採用防濺防汗設計，提供出色音質、舒適的耳塞式耳機設計和長達 7 小時的播放時間。當您需要更長的播放時間，只需快速充電 15 分鐘，就能繼續播放 1 小時。 查看各種好處