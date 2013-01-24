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蓋耳式耳機

TAH3155BK/97
  • 您的空間，任您翱翔。 您的空間，任您翱翔。 您的空間，任您翱翔。
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    蓋耳式耳機

    TAH3155BK/97

    您的空間，任您翱翔。

    創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處

    蓋耳式耳機

    您的空間，任您翱翔。

    創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處

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      您的空間，任您翱翔。

      • 32 毫米驅動器/密閉型
      • 蓋耳式

      輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

      此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

      線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話

      接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。

      向內摺合設計方便攜帶

      真正的內摺合式設計，方便攜帶，可隨時隨地工作。

      USB 線內設電腦韌體，媲美專業耳機

      USB 線內設驅動韌體，可為電腦耳機帶來強大、專業的功能。

      技術規格

      • 產品尺寸

        高度
        16.7  厘米
        寬度
        14.4  厘米
        深度
        6.9  厘米
        重量
        0.145  千克

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 ohm
        喇叭直徑
        32 毫米
        振動膜
        PET
        敏感度
        106 dB
        類型
        動態

      • 包裝尺寸

        高度
        22.1  厘米
        寬度
        19  厘米
        深度
        7.95  厘米
        總重量
        0.327  千克
        淨重
        0.145  千克
        淨重
        0.182  千克
        EAN
        48 95229 11736 5
        包括的產品數目
        1

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.5  米
        連接器
        USB  毫米
        連接器設備
        鍍鉻
        麥克風
        內置麥克風
        纜線類型

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 外盒

        產品包裝數目
        10
        長度
        42  厘米
        寬度
        40.5  厘米
        高度
        27  厘米
        總重量
        3.703  千克
        淨重
        2.253  千克
        GTIN
        1 48 95229 11736 2
        淨重
        1.45  千克

      • 設計

        顏色
        黑色

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