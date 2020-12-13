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    3000 Series 蓋耳式耳機

    TAH3155BK/97

    您的空間，任您翱翔。

    創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。

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    3000 Series 蓋耳式耳機

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    您的空間，任您翱翔。

    • 40 毫米驅動器/密封式
    • 蓋耳式
    密封式設計帶來出色隔音效果

    密封式設計帶來出色隔音效果

    輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

    此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

    線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。

    向內摺合設計方便攜帶

    真正的內摺合式設計，方便攜帶，可隨時隨地工作。

    豐富低音，清晰音效

    一次又一次重現您的美好音樂體驗。32 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音和清晰音質。密封式設計打造出色隔音效果，讓您時刻享受最喜愛的樂曲。

    USB 線內設電腦韌體，媲美專業耳機

    USB 線內設驅動器韌體，可為電腦耳機帶來強大、專業的功能。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      40 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      32 ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      97 dB
      類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      纜線類型
      接線方式
      單邊電纜
      連接器設備
      鍍鎳
      纜線長度
      1.5  米
      連接器
      USB  mm

    • 外盒

      長度
      42  厘米
      產品包裝數目
      10
      寬度
      40.5  厘米
      總重量
      3.703  kg
      高度
      27  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      淨重
      1.63  kg
      淨重
      2.073  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      麥克風靜音
      音量控制

    • 包裝尺寸

      高度
      22.1  厘米
      寬度
      19  厘米
      深度
      8  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      總重量
      0.328  kg
      淨重
      0.163  kg
      淨重
      0.165  kg

    • 產品尺寸

      高度
      16.7  厘米
      寬度
      14.4  厘米
      深度
      6.9  厘米
      重量
      0.163  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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