3000 Series 蓋耳式耳機
您的空間，任您翱翔。
創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。
向內摺合設計方便攜帶
真正的內摺合式設計，方便攜帶，可隨時隨地工作。
豐富低音，清晰音效
一次又一次重現您的美好音樂體驗。32 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音和清晰音質。密封式設計打造出色隔音效果，讓您時刻享受最喜愛的樂曲。
USB 線內設電腦韌體，媲美專業耳機
USB 線內設驅動器韌體，可為電腦耳機帶來強大、專業的功能。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
40 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
97 dB
- 類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 纜線類型
-
銅
- 接線方式
-
單邊電纜
- 連接器設備
-
鍍鎳
- 纜線長度
-
1.5
米
- 連接器
-
USB
mm
-
外盒
- 長度
-
42
厘米
- 產品包裝數目
-
10
- 寬度
-
40.5
厘米
- 總重量
-
3.703
kg
- 高度
-
27
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11736 2
- 淨重
-
1.63
kg
- 淨重
-
2.073
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
麥克風靜音
- 音量控制
-
是
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.1
厘米
- 寬度
-
19
厘米
- 深度
-
8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11736 5
- 總重量
-
0.328
kg
- 淨重
-
0.163
kg
- 淨重
-
0.165
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
16.7
厘米
- 寬度
-
14.4
厘米
- 深度
-
6.9
厘米
- 重量
-
0.163
kg
-
設計
- 顏色
-
黑色
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