您的空間，任您翱翔。
創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
您的空間，任您翱翔。
創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
您的空間，任您翱翔。
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您的空間，任您翱翔。
創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。
真正的內摺合式設計，方便攜帶，可隨時隨地工作。
USB 線內設驅動韌體，可為電腦耳機帶來強大、專業的功能。
產品尺寸
聲音
包裝尺寸
連接
舒適
外盒
設計