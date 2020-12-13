您的空間，任您翱翔。

創造自己的私人工作空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清晰音質，而且說話聲音通透。頭帶輕盈無比，彷彿根本未有佩戴。扁平電線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用輕巧摺合式設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。