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    耳罩式無線耳機

    TAH6000BK/97

    沉浸於舒適聆聽體驗

    專為長時間舒適使用而設計的耳罩式自適應降噪耳機，助您保持專注。無線佩戴時，隨時沉浸於溫暖自然的音色；連接音訊線後，即可享受高解析音訊的有線聆聽體驗。

    查看各種好處

    耳罩式無線耳機

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    沉浸於舒適聆聽體驗

    • 自然音效，動態低音效果
    • 舒適的耳罩式貼合設計
    • 自適應降噪
    • 長達 80 小時的播放時間
    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

    全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

    全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

    我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

    即使低音量亦能呈現出色音效。無線或有線聆聽

    經自訂調校的 40 毫米驅動單元與動態低音技術相結合，即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。如要享受高解析音效，可透過隨附的 3.5 毫米音訊線或以 USB-C 連接進行有線聆聽。

    適應性降噪功能讓您盡情沉浸其中

    自適應降噪功能可快速回應周遭環境，即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況，感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音，以便您無需取下耳機即可交談。

    舒適貼合設計與可替換組件，經久耐用

    柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶，為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度，記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置鋰離子充電池壽命耗盡時，亦可進行更換。

    穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能

    兼容最新藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

    長達 80 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）

    關閉降噪功能時，完全充電後可提供長達 80 小時的播放時間；開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可額外使用 4 小時。

    5 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話

    這款耳機採用 5 麥克風配置，其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法，實現超清晰通話品質。即使身處繁忙都市街道且風勢強勁的環境中，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      20 - 40,000 Hz
      阻抗
      16 Ohm
      敏感度
      108±3dB (1 kHz, 1mW)
      喇叭直徑
      40  mm
      最大輸入功率
      30  毫瓦
      驅動器類型
      動態
      高解析度音效

    • 連接

      藍牙版本
      6.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      • SBC
      • AAC
      耳筒插座
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      22.40  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      22.00  厘米
      總重量
      1.65  kg
      高度
      25.50  厘米
      GTIN
      1 48 95229 17809 7
      淨重
      0.81  kg
      淨重
      0.84  kg

    • 便捷功能

      Philips 耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕
      Microsoft Swift Pair

    • 電源

      電池數量
      1 件
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      50  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      80  小時
      快速充電時間
      15 mins for 4 hrs
      電池重量（總重量）
      14.8  克
      電池容量（耳機）
      720  mAh
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      25  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      21.2  厘米
      深度
      6.9  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 17809 0
      總重量
      0.500  kg
      淨重
      0.270  kg
      淨重
      0.230  kg

    • 產品尺寸

      高度
      19.20  厘米
      寬度
      16.60  厘米
      深度
      8.20  厘米
      重量
      0.024  kg

    • 配件

      音訊線
      3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.0 米
      快速入門指南

    • 設計

      顏色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      向內摺疊設計
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      耳罩式
      耳罩類型
      封閉式

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics
      降低強風產生的滋擾噪音

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合式，ANC Pro
      感知模式
      適應性 ANC
      ANC 專用麥克風
      3 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      按下多功能按鈕
      語音助理支援

    • 持續性

      塑膠外殼
      含有 52% 全球回收標準 (GRS) 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

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