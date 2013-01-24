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藍牙喇叭

TAPS402/98
  • Smart Sound Smart Sound Smart Sound
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    藍牙喇叭

    TAPS402/98

    Smart Sound

    播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處

    藍牙喇叭

    Smart Sound

    播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處

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    藍牙喇叭

    Smart Sound

    播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處

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      Smart Sound

      • 配備 Google Assistant

      Google Assistant。AI 語音控制

      在手機上下載 Google Home 應用程式後，您可以呼叫藍牙喇叭播放音樂、搜尋最新資訊或作出其他指令。您甚至可以利用藍牙喇叭來控制兼容 Google Assistant 的智能家居裝置。遠程咪高風確保您的聲音能傳遍整個房間。

      簡單清晰的數碼時鐘顯示

      寬闊且發光的數碼時間顯示屏位於此款藍牙喇叭的布面環迴立體聲後方。控制鍵位於拋光機頂面板，那裡還藏有一個無線 Qi 充電墊，可供手機充電。只需一按，即可呼叫 Google Assistant、調校音量或播放/暫停音樂。針對舊款手機，配備了 USB 充電連接埠。

      2 個 1.5 吋 全方位驅動器。無源輻射器有助增強低音

      此款喇叭配備 2 個 1.5 吋全方位驅動器以及能增強低音的無源輻射器，為您帶來震撼享受。

      夜燈。一按就能開啟

      您只需按下喇叭上的按鈕，便能在晚上開啟夜燈功能以照亮房間。

      無線範圍覆蓋 10 米

      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      技術規格

      • 聲音

        音效增強
        wOOx™ 技術
        功率 (RMS 及 THD %)
        8 瓦 x 2 (1% THD)

      • 喇叭

        聲道數目
        2.0
        全方位
        2 x 1.5 吋

      • 兼容度

        Google VA

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • SBC 4.0
        藍牙範圍
        10 米 （可用空間）
        音訊輸入（3.5 毫米）
        網絡連接
        • Wi-Fi 802.11 b/g/n
        • Wi-Fi 802.11 ac
        網絡設定
        Google Home 應用程式
        Wi-Fi 天線
        內置
        USB 充電
        5V，1A

      • 舒適

        時鐘
        24/12 小時制顯示
        時鐘/版本
        數碼
        時鐘增強功能
        • 時鐘來源：Google
        • 透過 Google 同步時間
        用家介面
        音調：BT
        顯示類型
        LED 顯示（彩色）
        音量控制
        上/下

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        AC/DC 接駁器
        可轉換的 VDE、BS 及 SAA 插頭
        無線充電
        WPC Qi 標準

      • 配件

        附配件
        • AC/DC 接駁器
        • 保用證
        快速入門指南

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        223x87x90  毫米
        產品重量
        0.94  千克
        包裝尺寸（寬x深x高）
        265x123x153 毫米
        重量 (含包裝)
        1.22  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC/DC 接駁器
      • 保用證

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