格內其他項目
- AC/DC 接駁器
- 保用證
Smart Sound
播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處
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播放音樂、搜尋最新資訊，甚至能知道蛋糕還要焗多久！這台智能藍牙喇叭透過電源供電，配備 Google Assistant，並且配備無線 Qi 充電器以及額外的 USB 充電接口。 查看各種好處
在手機上下載 Google Home 應用程式後，您可以呼叫藍牙喇叭播放音樂、搜尋最新資訊或作出其他指令。您甚至可以利用藍牙喇叭來控制兼容 Google Assistant 的智能家居裝置。遠程咪高風確保您的聲音能傳遍整個房間。
寬闊且發光的數碼時間顯示屏位於此款藍牙喇叭的布面環迴立體聲後方。控制鍵位於拋光機頂面板，那裡還藏有一個無線 Qi 充電墊，可供手機充電。只需一按，即可呼叫 Google Assistant、調校音量或播放/暫停音樂。針對舊款手機，配備了 USB 充電連接埠。
此款喇叭配備 2 個 1.5 吋全方位驅動器以及能增強低音的無源輻射器，為您帶來震撼享受。
您只需按下喇叭上的按鈕，便能在晚上開啟夜燈功能以照亮房間。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
聲音
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