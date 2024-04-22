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    真無線耳機

    TAT2139WT/97

    只感受到音樂，感覺不到戴著耳機

    這款輕盈耳機無需耳塞，配有極小巧充電盒，讓您舒適、盡情地隨著音效搖滾。動態低音可在低音量時帶來更渾厚的低音音效，並且可以自訂觸控控制。

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    真無線耳機

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    只感受到音樂，感覺不到戴著耳機

    • 無耳塞耳機
    • 自然音效，動態低音效果
    • 口袋大小的充電盒
    • 通話清晰
    小巧舒適的耳機。無耳塞，佩戴無壓力

    小巧舒適的耳機。無耳塞，佩戴無壓力

    如果您不喜歡耳塞放在耳道中的感覺，這些真無線耳機就最合您心意！每邊耳機都位於外耳，細長的耳柄可確保穩固佩戴。由於耳塞不會進入耳道，因此即使長時間聆聽也不會感到壓力。

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    這款真無線耳機體積雖小，但 13 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

    通話清晰。他們會聽到您的說話內容

    通話清晰。他們會聽到您的說話內容

    當通話時，您的聲音將會清晰響亮！兩個波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時降噪演算法會降低您周圍環境的一些背景噪音。您可以使用任何一邊耳機上的觸控控制接聽來電。

    長達 28 小時的播放時間，袋裝式充電盒

    完全充電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，充電盒可透過 USB-C 充電。

    Philips 耳機應用程式，自訂耳機的觸控控制

    您可以使用 Philips 耳機應用程式來管理您所連接的裝置。您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量的觸控控制分配給左邊或右邊的耳機：如果使用單聲道模式，您僅使用一邊耳機聆聽，並為另一邊耳機充電，非常方便。

    IPX4 防濺防汗

    這款真無線耳機具備 IPX4 等級，全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。

    穩定的藍牙多點連線

    先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 13 毫米大型驅動器，能輸出 Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。

    技術規格

    • 聲音

      喇叭直徑
      13 毫米
      驅動器類型
      動態
      阻抗
      16 Ohm
      敏感度
      94 dB（1K Hz，-10dBFS）
      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      最大輸入功率
      10 mW

    • 連接

      藍牙版本
      5.3
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC

    • 外盒

      產品包裝數目
      24
      GTIN
      1 48 95229 14009 4
      長度
      24.80 厘米
      寬度
      22.30 厘米
      總重量
      2.763 公斤
      淨重
      1.42 公斤
      淨重
      1.343 厘米
      高度
      21.20 厘米

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      TWS 單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      觸控
      Google Fast Pair

    • 內紙箱

      產品包裝數目
      3
      GTIN
      2 48 95229 14009 1
      長度
      11.50 厘米
      寬度
      10.20 厘米
      高度
      9.00 厘米
      總重量
      0.305 公斤
      淨重
      0.18 公斤
      淨重
      0.125 公斤

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      7 + 21  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池容量（耳機）
      50 mAh
      電池容量（充電盒）
      520 mAh
      電池重量（總重量）
      12.5 克

    • 包裝尺寸

      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 14009 7
      高度
      9.5 厘米
      寬度
      9 厘米
      深度
      3.3 厘米
      總重量
      0.085 公斤
      淨重
      0.059 公斤
      淨重
      0.026 公斤

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      配戴方式
      耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      多功能按鈕
      語音助理支援

    • 尺寸

      耳機尺寸（寬x深x高）
      2.05 x 1.90 x 2.90 厘米
      充電盒尺寸（寬x深x高）
      5.10 x 2.60 x 4.40 厘米
      總重量
      0.041 公斤

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