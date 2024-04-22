Philips 耳機應用程式，自訂耳機的觸控控制

您可以使用 Philips 耳機應用程式來管理您所連接的裝置。您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量的觸控控制分配給左邊或右邊的耳機：如果使用單聲道模式，您僅使用一邊耳機聆聽，並為另一邊耳機充電，非常方便。