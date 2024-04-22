只感受到音樂，感覺不到戴著耳機
這款輕盈耳機無需耳塞，配有極小巧充電盒，讓您舒適、盡情地隨著音效搖滾。動態低音可在低音量時帶來更渾厚的低音音效，並且可以自訂觸控控制。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
只感受到音樂，感覺不到戴著耳機
- 無耳塞耳機
- 自然音效，動態低音效果
- 口袋大小的充電盒
- 通話清晰
小巧舒適的耳機。無耳塞，佩戴無壓力
如果您不喜歡耳塞放在耳道中的感覺，這些真無線耳機就最合您心意！每邊耳機都位於外耳，細長的耳柄可確保穩固佩戴。由於耳塞不會進入耳道，因此即使長時間聆聽也不會感到壓力。
動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
這款真無線耳機體積雖小，但 13 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。
通話清晰。他們會聽到您的說話內容
當通話時，您的聲音將會清晰響亮！兩個波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時降噪演算法會降低您周圍環境的一些背景噪音。您可以使用任何一邊耳機上的觸控控制接聽來電。
長達 28 小時的播放時間，袋裝式充電盒
完全充電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，充電盒可透過 USB-C 充電。
Philips 耳機應用程式，自訂耳機的觸控控制
您可以使用 Philips 耳機應用程式來管理您所連接的裝置。您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量的觸控控制分配給左邊或右邊的耳機：如果使用單聲道模式，您僅使用一邊耳機聆聽，並為另一邊耳機充電，非常方便。
IPX4 防濺防汗
這款真無線耳機具備 IPX4 等級，全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。
穩定的藍牙多點連線
先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。
柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 13 毫米大型驅動器，能輸出 Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。
技術規格
-
聲音
- 喇叭直徑
-
13 毫米
- 驅動器類型
-
動態
- 阻抗
-
16 Ohm
- 敏感度
-
94 dB（1K Hz，-10dBFS）
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 最大輸入功率
-
10 mW
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 產品包裝數目
-
24
- GTIN
-
1 48 95229 14009 4
- 長度
-
24.80 厘米
- 寬度
-
22.30 厘米
- 總重量
-
2.763 公斤
- 淨重
-
1.42 公斤
- 淨重
-
1.343 厘米
- 高度
-
21.20 厘米
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸控
- Google Fast Pair
-
是
-
內紙箱
- 產品包裝數目
-
3
- GTIN
-
2 48 95229 14009 1
- 長度
-
11.50 厘米
- 寬度
-
10.20 厘米
- 高度
-
9.00 厘米
- 總重量
-
0.305 公斤
- 淨重
-
0.18 公斤
- 淨重
-
0.125 公斤
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
7 + 21
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池容量（耳機）
-
50 mAh
- 電池容量（充電盒）
-
520 mAh
- 電池重量（總重量）
-
12.5 克
-
包裝尺寸
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 14009 7
- 高度
-
9.5 厘米
- 寬度
-
9 厘米
- 深度
-
3.3 厘米
- 總重量
-
0.085 公斤
- 淨重
-
0.059 公斤
- 淨重
-
0.026 公斤
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
白
- 配戴方式
-
耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
-
尺寸
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
2.05 x 1.90 x 2.90 厘米
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
5.10 x 2.60 x 4.40 厘米
- 總重量
-
0.041 公斤
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。