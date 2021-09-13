通話清晰，可使用單邊或雙邊耳機

配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。