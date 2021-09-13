5000 series 真無線耳機
您的生活、您的動作、您的音樂
不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。 查看各種好處
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您的生活、您的動作、您的音樂
- Pro 降噪功能
- 雙重麥克風設計，確保通話清晰
- IPX4 防水保護
- 安全貼合
通話清晰，可使用單邊或雙邊耳機
配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。
輕鬆控制和配對
耳機上的控制鍵讓您可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。
12 毫米釹合金驅動器，音色絕佳
無論是走路、在火車上、在公園或健身室聆聽，完美調諧的 12 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。
小巧無線充電盒，享受長達 22 小時的播放時間
無論您當天節奏如何，耳機都能並駕齊驅。一對耳機充滿電可提供長達 7 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時使用時間。充電盒兼容 Qi，可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。
IPX4 防濺防汗
小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。
配備 Pro 降噪功能的時尚設計
這款真無線耳機不只造型悅目，還能令您專心。先進降噪功能隔絕外部噪音，感知模式讓您聆聽周圍的聲音。啟動 Philips 耳機應用程式上的語音增強模式，不需除下耳機也可與旁人聊天。
Philips 耳機應用程式，隨您控制音效和更多
Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換，或控制語音增強模式。
耳塞式設計佩戴穩固舒適
互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
開啟
- 阻抗
-
16 Ohm
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
105 dB(1k Hz)
- 喇叭直徑
-
12
mm
- 最大輸入功率
-
5
毫瓦
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
HFP
-
HSP
-
串流格式：SBC
- 有效範圍
-
最大 10
米
- 支援的解碼器
-
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
47.2
厘米
- 產品包裝數目
-
20
- 寬度
-
22.2
厘米
- 總重量
-
4.68
kg
- 高度
-
22
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 12467 4
- 淨重
-
0.96
kg
- 淨重
-
3.72
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 自動暫停（紅外線感應器）
-
是
- 控制類型
-
觸覺
-
內紙箱
- 長度
-
23
厘米
- 產品包裝數目
-
5
- 寬度
-
10.5
厘米
- 高度
-
19.2
厘米
- 淨重
-
0.24
kg
- 總重量
-
1.06
kg
- 淨重
-
0.82
kg
- GTIN
-
2 48 95229 12467 1
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 通話時間
-
8 小時
- 充電時間
-
< 2
小時
- 無線充電
-
是
- 音樂播放時間（開啟 ANC）
-
7 + 15
小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）
-
8 + 20
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
12.7
克
- 電池容量（充電盒）
-
500
mAh
- 電池容量（耳機）
-
55
mAh
- 待機電池使用時間
-
200 hr
-
包裝尺寸
- 高度
-
15.7
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.6
厘米
- 深度
-
4.3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 12467 7
- 總重量
-
0.189
kg
- 淨重
-
0.048
kg
- 淨重
-
0.141
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2.25
厘米
- 寬度
-
1.96
厘米
- 深度
-
2.2
厘米
- 重量
-
0.01
kg
- 高度（含機座）
-
3.1
厘米
- 寬度（含機座）
-
7.9
厘米
- 深度（含機座）
-
3.9
厘米
- 重量（連支架）
-
0.048
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
耳塞式
-
電信
- ENC 麥克風
-
是
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
混合式，ANC Pro
- 感知模式
-
是
- 適應性 ANC
-
是
- ANC 專用麥克風
-
4 個麥克風
- ANC（主動降噪）
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
語音控制
- 語音助理支援
-
是
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