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真無線耳機

TAT5556WT/97
  • 您的生活、您的動作、您的音樂 您的生活、您的動作、您的音樂 您的生活、您的動作、您的音樂
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    真無線耳機

    TAT5556WT/97

    您的生活、您的動作、您的音樂

    不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。 查看各種好處

    真無線耳機

    您的生活、您的動作、您的音樂

    不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。 查看各種好處

    您的生活、您的動作、您的音樂

    不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。 查看各種好處

    真無線耳機

    您的生活、您的動作、您的音樂

    不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。 查看各種好處

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      您的生活、您的動作、您的音樂

      • Pro 降噪功能
      • 雙重麥克風設計，確保通話清晰
      • IPX4 防水保護
      • 安全貼合

      通話清晰，可使用單邊或雙邊耳機

      配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

      輕鬆控制和配對

      耳機上的控制鍵讓您可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。

      12 毫米釹合金驅動器，音色絕佳

      無論是走路、在火車上、在公園或健身室聆聽，完美調諧的 12 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。

      小巧無線充電盒，享受長達 22 小時的播放時間

      無論您當天節奏如何，耳機都能並駕齊驅。一對耳機充滿電可提供長達 7 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時使用時間。充電盒兼容 Qi，可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。

      IPX4 防濺防汗

      小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。

      配備 Pro 降噪功能的時尚設計

      這款真無線耳機不只造型悅目，還能令您專心。先進降噪功能隔絕外部噪音，感知模式讓您聆聽周圍的聲音。啟動 Philips 耳機應用程式上的語音增強模式，不需除下耳機也可與旁人聊天。

      Philips 耳機應用程式，隨您控制音效和更多

      Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換，或控制語音增強模式。

      耳塞式設計佩戴穩固舒適

      互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。

      技術規格

      • 包裝尺寸

        EAN
        48 95229 12468 4
        深度
        4.3
        總重量
        0.189
        高度
        15.7
        淨重
        0.048
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        盒裝
        皮重
        0.141
        貨架佈置類型
        懸掛
        寬度
        9.6

      • 外盒

        產品包裝數目
        20
        GTIN
        1 48 95229 12468 1
        總重量
        4.68
        高度
        22
        長度
        47.2
        淨重
        0.96
        皮重
        3.72
        寬度
        22.2

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        5
        GTIN
        2 48 95229 12468 8
        總重量
        1.06
        高度
        19.2
        長度
        23
        淨重
        0.24
        皮重
        0.82
        寬度
        10.5

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線

      • ANC 功能

        適應性 ANC
        ANC（主動降噪）
        ANC 技術
        混合式，ANC Pro
        感知模式
        ANC 專用麥克風
        4 個麥克風

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最大 10
        支援的解碼器
        • AAC
        • SBC
        • aptx
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 舒適

        自動暫停（紅外線感應器）
        TWS 單聲道模式
        Philips 耳機應用程式支援
        控制類型
        觸覺
        防水
        IPX4

      • 設計

        顏色
        白色
        配戴方式
        耳塞式

      • 電源

        電池容量（充電盒）
        500mAh
        電池容量（耳機）
        55mAh
        待機電池使用時間
        200 小時
        電池類型（充電盒）
        鋰聚合物（內置）
        電池類型（耳機）
        鋰聚合物（內置）
        電池重量（總重量）
        12.7 克
        充電時間
        < 2
        快速充電時間
        充電 15 分鐘可使用 1 小時
        音樂播放時間（關閉 ANC）
        8 + 20 小時
        音樂播放時間（開啟 ANC）
        7 + 15 小時
        電池數量
        3 件
        可重複充電
        通話時間
        8 小時
        無線充電

      • 產品尺寸

        深度
        2.2
        深度（含機座）
        3.9
        高度
        2.25
        高度（含機座）
        3.1
        重量
        0.01
        重量（連支架）
        0.048
        寬度
        1.96
        寬度（含機座）
        7.9

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        驅動器類型
        動態
        頻率響應
        20 - 20 000
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        5
        敏感度
        105 dB(1k Hz)
        喇叭直徑
        12

      • 電信

        ENC 麥克風

      • 語音助手

        語音助理啟用
        語音控制
        兼容語音助理
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        語音助理支援

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