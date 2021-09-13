配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。
耳機上的控制鍵讓您可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。
無論是走路、在火車上、在公園或健身室聆聽，完美調諧的 12 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。
無論您當天節奏如何，耳機都能並駕齊驅。一對耳機充滿電可提供長達 7 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時使用時間。充電盒兼容 Qi，可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。
小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。
這款真無線耳機不只造型悅目，還能令您專心。先進降噪功能隔絕外部噪音，感知模式讓您聆聽周圍的聲音。啟動 Philips 耳機應用程式上的語音增強模式，不需除下耳機也可與旁人聊天。
Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換，或控制語音增強模式。
互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。
包裝尺寸
外盒
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配件
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連接
舒適
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