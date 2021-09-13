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    5000 series 真無線耳機

    TAT5556WT/97

    您的生活、您的動作、您的音樂

    不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5000 series 真無線耳機

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    您的生活、您的動作、您的音樂

    • Pro 降噪功能
    • 雙重麥克風設計，確保通話清晰
    • IPX4 防水保護
    • 安全貼合

    通話清晰，可使用單邊或雙邊耳機

    配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

    輕鬆控制和配對

    耳機上的控制鍵讓您可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。

    12 毫米釹合金驅動器，音色絕佳

    無論是走路、在火車上、在公園或健身室聆聽，完美調諧的 12 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。

    小巧無線充電盒，享受長達 22 小時的播放時間

    無論您當天節奏如何，耳機都能並駕齊驅。一對耳機充滿電可提供長達 7 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時使用時間。充電盒兼容 Qi，可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。

    IPX4 防濺防汗

    小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。

    配備 Pro 降噪功能的時尚設計

    這款真無線耳機不只造型悅目，還能令您專心。先進降噪功能隔絕外部噪音，感知模式讓您聆聽周圍的聲音。啟動 Philips 耳機應用程式上的語音增強模式，不需除下耳機也可與旁人聊天。

    Philips 耳機應用程式，隨您控制音效和更多

    Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換，或控制語音增強模式。

    耳塞式設計佩戴穩固舒適

    互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      開啟
      阻抗
      16 Ohm
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      105 dB(1k Hz)
      喇叭直徑
      12  mm
      最大輸入功率
      5  毫瓦
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • 串流格式：SBC
      有效範圍
      最大 10  米
      支援的解碼器
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      47.2  厘米
      產品包裝數目
      20
      寬度
      22.2  厘米
      總重量
      4.68  kg
      高度
      22  厘米
      GTIN
      1 48 95229 12468 1
      淨重
      0.96  kg
      淨重
      3.72  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      TWS 單聲道模式
      自動暫停（紅外線感應器）
      控制類型
      觸覺

    • 內紙箱

      長度
      23  厘米
      產品包裝數目
      5
      寬度
      10.5  厘米
      高度
      19.2  厘米
      淨重
      0.24  kg
      總重量
      1.06  kg
      淨重
      0.82  kg
      GTIN
      2 48 95229 12468 8

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      通話時間
      8 小時
      充電時間
      < 2  小時
      無線充電
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      7 + 15  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      8 + 20  小時
      快速充電時間
      15 minis for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Ploymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      12.7  克
      電池容量（充電盒）
      500  mAh
      電池容量（耳機）
      55  mAh
      待機電池使用時間
      200 hr

    • 包裝尺寸

      高度
      15.7  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.6  厘米
      深度
      4.3  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 12468 4
      總重量
      0.189  kg
      淨重
      0.048  kg
      淨重
      0.141  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2.25  厘米
      寬度
      1.96  厘米
      深度
      2.2  厘米
      重量
      0.01  kg
      高度（含機座）
      3.1  厘米
      寬度（含機座）
      7.9  厘米
      深度（含機座）
      3.9  厘米
      重量（連支架）
      0.048  kg

    • 配件

      快速入門指南
      USB 線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      白色
      配戴方式
      耳塞式

    • 電信

      ENC 麥克風

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合式，ANC Pro
      感知模式
      適應性 ANC
      ANC 專用麥克風
      4 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      語音控制
      語音助理支援

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