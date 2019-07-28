3000 series 帶麥克風無線耳機
無線自由
精巧的 UpBeat 藍牙耳塞式耳機可提供強勁音效，帶來長達 7 小時的無線音樂享受。便攜設計，方便使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快速充電技術
快速充電技術可在電池電量不足時為您提供快速充電。只需 15 分鐘的充電時間即可獲得 90 分鐘的播放時間。
磁性顫動耳塞，存放容易又清爽
耳塞式耳機的特色有磁性顫動耳塞，以巧妙的方式存放，容易又清爽。磁鐵嵌在耳機後方，這樣耳塞就可以黏在一起，沒有打結、輕鬆不糾纏。只要將兩個耳塞以背靠背的方式貼在一起，然後使用平面防纏電線將耳塞捆在一起，放入包中即可，什麼時候想用就可以方便地取出使用。
技術規格
-
聲音
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
100
分貝
- 阻抗
-
16
ohm
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
-
外盒
- 長度
-
35.4
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
21
厘米
- 總重量
-
2.25
kg
- 高度
-
23.3
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10014 2
- 淨重
-
1.296
kg
- 淨重
-
0.954
kg
-
內紙箱
- 長度
-
18.9
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
16.6
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 淨重
-
0.324
kg
- 總重量
-
0.48
kg
- 淨重
-
0.156
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10014 9
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10014 5
- 總重量
-
0.069
kg
- 淨重
-
0.054
kg
- 淨重
-
0.015
kg
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
61.8
厘米
- 高度
-
2.25
厘米
- 寬度
-
1.4
厘米
- 深度
-
0
厘米
- 重量
-
0.035
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
快速入門指南
- USB 線
-
隨附以便充電
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20056 2
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。