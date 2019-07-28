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    3000 series 帶麥克風無線耳機

    TAUN102BK/00

    無線自由

    精巧的 UpBeat 藍牙耳塞式耳機可提供強勁音效，帶來長達 7 小時的無線音樂享受。便攜設計，方便使用。

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    3000 series 帶麥克風無線耳機

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    無線自由

    強勁音效

    • 6 毫米驅動器/封閉式
    • 耳塞式
    • 7 小時播放時間

    快速充電技術

    快速充電技術可在電池電量不足時為您提供快速充電。只需 15 分鐘的充電時間即可獲得 90 分鐘的播放時間。

    磁性顫動耳塞，存放容易又清爽

    耳塞式耳機的特色有磁性顫動耳塞，以巧妙的方式存放，容易又清爽。磁鐵嵌在耳機後方，這樣耳塞就可以黏在一起，沒有打結、輕鬆不糾纏。只要將兩個耳塞以背靠背的方式貼在一起，然後使用平面防纏電線將耳塞捆在一起，放入包中即可，什麼時候想用就可以方便地取出使用。

    技術規格

    • 聲音

      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      100  分貝
      阻抗
      16  ohm

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • 外盒

      長度
      35.4  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      21  厘米
      總重量
      2.25  kg
      高度
      23.3  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      淨重
      1.296  kg
      淨重
      0.954  kg

    • 內紙箱

      長度
      18.9  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      16.6  厘米
      高度
      11  厘米
      淨重
      0.324  kg
      總重量
      0.48  kg
      淨重
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • 包裝尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      總重量
      0.069  kg
      淨重
      0.054  kg
      淨重
      0.015  kg

    • 產品尺寸

      纜線長度
      61.8  厘米
      高度
      2.25  厘米
      寬度
      1.4  厘米
      深度
      0  厘米
      重量
      0.035  kg

    • 配件

      快速入門指南
      快速入門指南
      USB 線
      隨附以便充電

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 3 種耳罩尺寸
    • USB 充電線
    Badge-D2C

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